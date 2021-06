Els aficionats de paladar exquisit estan d’enhorabona perquè la pilota està a punt de recuperar a un dels màxims exponents del bon gust, Francés, que acaba de rebre l’alta mèdica i té intenció de reaparéixer el dimarts a Massamagrell on formaria parella amb Nacho per a enfrontar-se a Soro III i Álvaro Gimeno.

Francés porta sense jugar des del passat mes de setembre, temps que ha necessitat per a recuperar-se d’una lesió en el muscle dret amb un tractament conservador per a evitar el quiròfan.

El pilotari expressava ahir a este diari les seues ganes de tornar. «Ja ho necessitava. Des que soc professional no havia parat més que per a les vacances o com a molt m’he llevat alguna partida quan he tingut sobrecàrrega. Primer amb el confinament i després per la lesió, porte un any molt estrany i per moments m’he trobat desubicat».

Encara que és conscient que necessitarà temps per a recuperar la seua millor versió, Francés assenyala que els últims entrenaments han estat plenament satisfactòries. «He entrenat molt en el trinquet de Petrer i em trobe molt còmode. Ara cal comprovar com vaig en altres trinquets. El de Massamagrell, per exemple, és més lent i has de pegar prou fort per a moure la pilota. Però a Petrer m’he vist molt bé i, encara que he d’agafar rodatge, ja vaig amagant la pilota», diu el pilotari.

Francés és un dels jugadors més reconeguts per l’afició pel seu caràcter, però sobretot pel seu joc tècnic, de la vella escola. «Durant este temps he rebut moltes mostres de suport. És d’agrair que se’n recorden de tu tot i estar tant de temps fora d’un trinquet».