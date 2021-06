Les finals es jugaran el pròxim dissabte, 19 de juny, al Trinquet Municipal d’Onda, després de l’acord al que va arribar la FPV amb l’Ajuntament d’Onda, a través de la regidoria d’Esports que dirigeix José Vicente Iserte. Les partides començaran a les 10 hores amb la que decidirà el títol en tercera, amb l’enfrontament entre Caixa Popular Manises B i CPV Llíria A. A les 12 està prevista la final de segona, entre Caixa Popular Pobla B i Caixa Popular Pobla C.

La competició continuarà a la vesprada, amb les finals de quarta A i primera. En la de quarta A s’enfronten Castelló amb Odóntica Riba-roja D, i es tancarà la jornada de les finals amb la partida de primera entre Odóntica Riba-roja A i CPV Algímia d’Alfara.

En l’acte de presentació, Jesús Fontestad, vicepresident de galotxa de la FPV, va donar les gràcies a El Corte Inglés per apostar per la pilota valenciana. “És un honor també vindre a Castelló amb la voluntat de vertebrar el nostre esport”, va afegir. Per altre costat, també va donar les gràcies a l’Ajuntament d’Onda per acollir les finals de la categoria trinquet. Va afegir que “enguany hi ha més equips competint de la província, i la tendència va a l’alça. Malgrat la Covid ha sigut un campionat molt igualat, les semifinals s’han decidit per detalls claus a les semifinals».

Per la seua part, Borja Monzó, representant d’El Corte Inglés, va mostrar la seua satisfacció de formar part important de la competició: «Estem molt il·lusionats en El Corte Inglés perquè hem pogut fer la presentació a Castelló. El Campionat Autonòmic de Galotxa és un dels patrocinis més llargs que tenim a la nostra empresa, uns dels més arrelats de tota Espanya, portem junts des de 1976, i del que més orgullosos estem».

La màxima categoria del campionat en carrer enfrontarà en la primera eliminatòria a l’Ajuntament de Beniparrell A i Kiwa Quart A en el carrer de pilota «El Zurdo» de Beniparrell. Els de l’Horta Sud porten un 70 a 60 favorable aconseguit en el carrer de Quart de les Valls, amb la qual cosa son favorits per aplegar a la gran final de campionat. Respecte a l’altra semifinal els protagonistes seran el Lanzadera Montserrat A i el Mobles Guillen Faura A, que estan reeditan la final del 2020. En aquest cas la primera partida, jugada en Faura, es va tancar 70 a 65 per als del Camp de Morvedre, després d’una gran remontada dels de Montserrat, que jugaran dissabte la tornada en casa.