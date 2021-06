Han sido cinco años en el club y tres como primer entrenador. ¿Cómo lo valora?

Una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel de baloncesto como personal. Ha sido un paso profesional, con una gran exigencia deportiva. He tenido una muy buena oportunidad y he intentado aprovecharla al cien por cien. Me ha hecho mejor entrenador y más experto en cuanto a gestionar y llevar una realidad tan exigente como la del Valencia BC.

¿Como recordará su paso por La Fonteta? ¿Qué ha significado para usted?

Todas las sensaciones que recuerdo y que recordaré de La Fonteta son esos momentos pasionales, en los que de repente suben los decibelios. Los de un momento vibrante del partido o de cuando el equipo remonta. Momentos de silbidos y cosas así han sido tan esporádicos que ni los recuerdo. Desgraciadamente este último momento ha sido de más de un año sin público y eso si que me entristece un poco.

¿Entiende que hubieran dudas en el club?

Este año ha sido un año muy complejo por las ganas y la ilusión de hacer un equipo lo más competitivo posible. La exigencia de clasificarnos para la siguiente Euroliga nos llevó a componer una plantilla diferente a nivel de filosofía de los últimos años. Fichamos a jugadores que sabíamos sería más difícil que encajaran en una idea de colectivo como la que teníamos. Además, hemos tenido un condicionante muy negativo, y es que no hemos tenido soluciones de cohesión del grupo por culpa del COVID. Esas soluciones muchas veces las tienes que buscar haciendo vida social fuera de la pista, lo que faltaba era esa unión fuera. No hemos podido hacer vida social por las restricciones y porque tener un brote podía afectar a los resultados. Todo esto ha provocado dudas, incomodidades, malestar... no a todos los jugadores les hemos convencido de la esencia de este club. Cuando esto no fluye, al que es más fácil y más indicado responsabilizar es al entrenador.

¿Cómo ha sido su relación con Chechu Mulero y José Puentes?

Lo primero es que estoy agradecido a Mulero y Paco Raga por ficharme como ayudante, y luego por confiar en mí como primer entrenador. En cuanto a las relaciones, ha habido momentos de discusiones y de reencuentros como en cualquier relación profesional de máxima exigencia. Me quedo con las mejores cosas.

¿Ha sido fácil para usted trabajar en el Valencia Basket?

Las condiciones de trabajo son buenísimas. Los jugadores son muy buenos, los medios son muy buenos y todo lo que tiene de dificultad, que tiene mucha, el aprendizaje como segundo entrenador me sirvió mucho para asumirlo. De las cosas difíciles ya era muy consciente.

¿Lo peor de su etapa?

Creo (tras pensarlo mucho) que la mejor respuesta es lo que he tardado en responder. Momentos de nervios, de crispación, momentos donde lo único que se ha valorado es el resultado y no el cómo, momentos que se ha perdido la perspectiva. Y también el hecho de no ser conscientes todavía del todo de que puede ser que hayamos atrapado al Baskonia, pero al Barça y al Real Madrid todavía no. Esto es un tiempo de inversión en el que, para que pueda llegar a buen puerto, todos han de tener paciencia, perseverancia y confianza.

¿En todo este tiempo cuál ha sido su decisión más difícil?

Sin duda, la de dejar a Rafa Martínez fuera del último partido de la final de la Eurocup. Fue una decisión deportiva por un problema que teníamos en la posición de base. Es la más difícil y que aún hoy tengo dudas de que fuera la adecuada.

¿Se arrepiente?

Muchas veces. Intento explicármela desde el sentido común y las razones por las que la tomé (se emociona), pero hay cosas que están por encima del resultado y del sentido común. Pienso en ello muchas veces.

¿Ha sido difícil dejar el club?

Sorprendentemente he estado más sensible de lo que me esperaba. Pasé mis días para tomar esta decisión, una decisión firme, y que creo es la mejor, pero me he emocionado mucho con todas las palabras de agradecimiento que he recibido. Alguna lágrima se ha escapado.

¿Cree que merecía renovar?

Por trabajo, por esfuerzo, por dedicación me siento muy satisfecho y orgulloso de todo lo que he hecho. Y soy muy consciente que ha habido cosas en las que no he acertado, especialmente en gestión de grupo más que con baloncesto. En baloncesto hemos conseguido este año hacer un mejor trabajo y hacer cosas que nos han permitido ganar a todos. Pero en gestión de grupo, con las dificultades que exigía esta plantilla, hubo algún momento en el que tuve que actuar de manera diferente. Un valor que quiero tener y transmitir es el de la humildad, y algunos días no he conseguido que el equipo fuese lo suficientemente humilde para afrontar determinados partidos.

Usted conoce perfectamente a Joan Peñarroya, el que va a ser su sustituto en el Valencia Basket. ¿Funcionará aquí?

Es muy buen entrenador, todos sus equipos han jugado muy bien al baloncesto. Sólo ha tenido un año donde perdió su esencia y fue su primer año en la ACB. Es un tío con carácter pero con empatía-

Imagino que le va a dar algún que otro consejo. ¿Alguno que quiera compartir con nosotros?

Intentaré no darle ninguno porque una de las cosas más importantes es que él afronte esta nueva realidad limpio de mente. Y yo salgo de ella un poco quemado, el paraguas del que hablaba antes tiene ya muchas goteras por el desgaste. Ahora hay que encontrar la manera de que con sus virtudes, que son muchas, encajar con esta realidad del València Basket. Eso sí, hay una realidad para mí que es incuestionable. Si quieres hacer un buen trabajo de entrenador en Valencia y durar tiempo debes asumir muchas cosas. Muchísimas. Él tiene la personalidad, el carácter, la valentía para hacerlo, y seguro que lo hará.

¿A qué se refiere con lo de asumir muchas cosas?

Estará delante de un proyecto en el que no tendrá protección. Y cuando el equipo no lo haga bien, si él utiliza el argumento de los jugadores durará poco. Este es un club en el que el entrenador lo tiene que proteger todo, y eso engloba a los jugadores, al equipo, al club, y todo lo que hay detrás del club.

Un desgaste importante ...

Todos los ciclos se acaban. Cuando tienes que aguantar tanta cosa y asumir tanto es un desgaste que antes o después se paga. En mi caso ha durado tres años, y en el de Peñarroya espero que dure al menos tres o más.

¿Le ve capacitado para durar varios años en Valencia?

Si. Hay un cosa en todo esto de Joan Peñarroya y es que es auténtico. Y para hacerlo bien en València debes ser auténtico. Yo lo he sido con mis valores, y eso me ha supuesto muchas críticas, y Peñarroya lo será con los suyos.