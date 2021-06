El Levante UD Femenino recibía al Valencia CF Femenino en un siempre apasionante Derbi de la ciudad de València que en esta ocasión finalizó con empate y una buena dosis de emoción. El partidazo por excelencia de nuestro fútbol femenino no defraudó porque el Levante se jugaba mantener sus opciones reales de luchar por la segunda plaza, mientras que el Valencia optaba a asentarse en la octava posición. La máxima goleadora de Primera Iberdrola, la insaciable granota Esther -atención porque acumula 29 dianas y aventaja a jugadoras del calado de la barcelonista Jenni Hermosos o la madridista Asllani- abría el marcador al filo del descanso y las valencianistas devolvieron las tablas al marcador también en las postrimerías, pero en su caso del partido ya que el tanto del empate obra de Anita Marcos llegó en el minuto 89. Los dos equipos obtuvieron premio por tanto a su esfuerzo, pero lo bien cierto es que fue menor porque las granotas dicen adiós de forma definitiva a sus opciones reales (matemáticamente aún no está descartado, pero el Levante necesitaría lograr una goleada de escándalo en la última jornada) de luchar por la segunda plaza después de que el Real Madrid ganase su partido ante el Santa Teresa como era previsible. Supo mejor a las valencianistas el punto que llegarán a la última jornada dependiendo de sí mismas para defender esa octava plaza antes mencionada que si bien tiene poco valor real, en el aspecto honorífico significa ser el mejor equipo de los que no se han enganchado a la parte alta.

El partido empezó con un ritmo vertiginoso sobre todo por parte granota y Andonova en los primeros compases pudo adelantar ya al Levante con un increíble testarazo desde fuera del área que se marchaba por encima del larguero por muy poco. Fue una declaración de intenciones de un Levante que jugando en la ciudad deportiva de Buñol un Derbi por primera vez (en el Ciutat de València que ha sido el escenario habitual de este partido durante los últimos años no se podía jugar) intentó apretar el acelerador con la intención de decantar la contienda a su favor cuanto antes mejor.

La prueba más evidente de ese empuje fue que poco después el travesaño impidió que un remate de cabeza de Esther en primera instancia y de Fiamma en segunda subieran al marcador. Las granotas peleaban y generaban peligro, pero no fue hasta el 43’ cuando se abría el marcador. Esther hacía de cabeza el primer tanto del encuentro. La máxima goleadora cabeceó nuevamente el esférico que salía de las botas de Claudia Zornoza dándole así ventaja a las levantinistas y alcanzando la cifra de 29 tantos en el campeonato, un registro que más que presumiblemente le lleve precisamente al Real Madrid la próxima temporada.

En la segunda mitad las valencianistas salieron más enchufadas generando ocasiones de gol que Paraluta desbarataba una tras otra y el marcador se mantuvo con ventaja para las granotas casi de forma milagrosa, a tenor de la claridad de algunas de las ocasiones del conjunto dirigido por Bargues, hasta el minuto 89 en el que la portera del Levante paró un primer disparo blanquinegro, pero Anita Marcos recogió el rechace y hacía el 1-1 para el Valencia CF.

Reparto de puntos y empate que sabe mejor al Valencia pese a no jugarse nada.