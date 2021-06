El Individual es otra historia. En él no vale el análisis racional de la calidad técnica, que se supone al más alto nivel en cualquiera de los finalistas. No vale hablar de estudios estratégicos aplicados como en una cancha de baloncesto o de fútbol. Tampoco es suficiente valorar el estado físico del finalista: si anda renqueante de las manos, de los hombros y de las rodillas o capacidades pulmonares. Incluso el estado anímico, tan importante, no es suficiente para extraer conclusiones definitivas. Todos esos valores se dan por catalogados y trabajados. Hay algo más que se escapa a los estudios de la ciencia y que entra en territorios donde preparadores técnicos, psicólogos o médicos pueden patinar.

Esta semana asistiremos a la tradicional presentación con la elección de las pelotas, otro de los elementos que se valoran en la tabla de variantes a analizar. Preguntarán a los protagonistas qué opinan del rival, qué posibilidades tienen de ganar y qué estrategia piensan utilizar. Y los chicos, formados en estudios y con la prudencia y caballerosidad que caracteriza a los hombres de este deporte, no harán como aquellos boxeadores que simulaban morderse las orejas y pegarse en la misma rueda de prensa tras insultos y amenazas… Los pelotaris hablarán con sosiego y calma para no decir en realidad nada nuevo. Ese es el guión. Nadie preguntará por la «magia», una variable invisible, que bautizamos con ese nombre porque nadie es capaz de definirla. Debe ser una fuerza sobrenatural, que se escapa a la ciencia, y que aparece en determinados momentos para empujar al pelotari elegido hacia la gloria. ¿Acaso no fue una fuerza sobrenatural aquella remontada de Álvaro contra Genovés II? Que me expliquen los científicos las razones físicas de aquel vuelco... Cuando Sarasol le pide perdón al Genovés en aquel inolvidable abrazo de traspaso de poderes, ¿ no son palabras surgidas desde los espacios espirituales de quien pide el reconocimiento definitivo del maestro? Y Genovés contesta levantando el brazo del discípulo entre el dolor de la derrota y el orgullo de haber sabido trasmitir el «manual» a uno de los suyos. ¿No tenemos derecho a pensar que aquel gesto recibiría el premio de vivir años después la más hermosa página jamás escrita en la historia del juego de pelota? ¿Se acuerdan del carxot en el cuello de las igualadas a 55 que gastaba el Genovés para que temblaran las rodillas del rival? ¿Hay algún estudio científico que demuestre la eficacia y la verdad de la magia? No lo hay, pero existe.

Y esa magia es la que necesitará De la Vega para derribar a un campeón tan sólido como el de Vinalesa que ha llegado a las alturas gracias a su constancia, su perfeccionamiento técnico, y la esa cosa indefinible que le ha acompañado quien sabe si desde que su abuelo Valero le cogía de la mano para llevarlos por calles, frontones y trinquetes soñando con verlo algún día como rey de la pilota valenciana. Las apuestas, que es una manera estadística de calibrar la proyección de perspectivas, saldrán a favor de Puchol II, que llega muy solvente. De la Vega, que tiene un juego cargado de golpes que parecen tocados por las manos de lo sobrenatural necesitará armarse de fe. Que no busque pócimas, ni milagros. Que sea él mismo. Porque él es pura magia.