La formació del Camp de Morvedre, actual campiona del torneig, tornarà a disputar la final de primera després de deixar fora en semifinals al vigent subcampió, el Lanzadera Montserrat. Julian, Pepet, Llopis i Miguel varen guanyar només per un joc en la partida d’anada, jugada en el carrer de pilota de Faura, mentre que en l’enfrontament de tornada, jugat en Montserrat la setmana passada, deixaven el marcador en un definitiu 55 a 70. Aquestes dues victòries els permetran defendre el títol guanyat en el 2020 en la final que tindrà lloc la vesprada del dissabte 17 de juliol en el carrer «Jose Soldado» de Godelleta.

Per l’altre costat del quadre de semifinals, l’Ajuntament de Beniparrell va aconseguir guanyar en la partida d’anada en el carrer Valencia de Quart de les Valls a l’equip local. L’ajustat marcador de 60 a 70 favorable als de l’Horta Sud deixava tot en l’aire per a la partida de tornada, que es va suspendre el dissabte passat per la pluja. Definitivament, el dissabte pròxim s’enfrontaran en el carrer «El Surdo» de Beniparrell els jugadors locals amb el Kiwa Quart, equip que portarà a dos dels seus jugadors, Jesus i Sergi, recuperant-se d’una lesió.

En el cas dels juvenils, el Lanzadera Montserrat espera al que guanye de la semifinal entre l’Ovocity Marquesat i Bvalve el Puig, que també suspengueren la tornada per la pluja. La divisió de plata ja coneix als seus finalistes, per un costat l’Ovocity Marquesat B, que ha deixat en semifinal a l’Autos Meliana B, i al Profisco 2000 Borbotó A, que va eliminar al Xiringuito Xato Quart C en la seua eliminatòria. Respecte a les semifinals de tercera categoria no es coneix encara cap dels finalistes, ja que les dues partides de tornada quedaren en suspens per la climatologia. Els emparellaments estan protagonitzats per un costat pel Borbotó C i Falles Sergio Lis Xirivella A, i a l’elèctrica Vinalesa A i Carraixet Tavernes Blanques per l’altre. El Lanzadera Montserrat jugarà la final de quarta, en la qual està esperant al guanyador de la semifinal entre l’Elèctrica Vinalesa B i Profisco 2000 Borbotó D. En la categoria de badana la final serà entre Petres A i Vinalesa. Sent les semifinals de Curtes A entre Petres B i Godella, i entre l’Ajuntament de Massalfassar F i Massalfassar I. Ja coneixen en Curtes B als finalistes, el Gestopria Polo Nàquera A i el Caixa Popular Meliana E.

Per últim, en la competició femenina, la final de la categoria A tindrà a l’Estudi Martí Borbotó A i a l’Estudi Martí Borbotó B com a protagonistes. Mentre que les semifinals de la categoria B es jugaran entre el Meliana i Les Alcuses Moixent D, i entre l’Ovocity Marquesat i l’Estudi Martí Borbotó C.