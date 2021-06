Expectación en la presentación de Joan Peñarroya. Un técnico que afronta su reto más ambicioso y exigente pero que viene precedido de una trayectoria que, en palabras del director general y consejero delegado del Valencia Basket, José Puentes, le convierte en una «pieza fundamental para nuestro proyecto de futuro de años. Es la pieza angular del proyecto». Y es que aunque haya firmado por una temporada, algo que viene siendo habitual desde 2015 con cada técnico que se contrata, todos están convencidos de que su trayectoria en La Fonteta puede prolongarse mucho más tiempo. Incluso el propio preparador de Terrassa. «Sé que lo de firmar un año preocupa mucho aquí, y yo nunca lo había firmado antes. Pero si me preocupara no estaría aquí. Tengo claro lo que tengo que hacer y no me va a cambiar en el día a día. He firmado un contrato por un año, pero vamos a ver cuántos estoy», señaló durante su presentación.

Un acto celebrado en una de las oficinas de Caixa Popular en el centro de València y en el que, al margen de por José Puentes, estuvo acompañado por el director deportivo del club Chechu Mulero, y la directora de zona de Caixa Popular, Alicia Soler, que ejerció como anfitriona. También estuvieron en representación de la entidad taronja, entre otros, Víctor Luengo o Enric Carbonell. Muchos se quedaron sorprendidos al escucharle asegurar que le «gustaría ganar la Euroliga con el Valencia Basket». Eran palabras cargadas de cierta ironía al ser preguntado por la presión en cuanto a los resultados que asumirá en esta nueva etapa. De hecho, acto seguido matizó sobre esto que «no me sirve de nada pensar en la metas finales cuando antes hay que hacer muchas cosas para llegar a ellas. Hay un camino antes de llegar a tener la opción, aunque sí queremos tener la opción de llegar a esas metas. No me importa la presión, pero es cargar un contenido que ahora no nos lleva a ningún sitio. Si trabajamos bien, jugamos buen baloncesto y la gente está contenta, seguro que el equipo va a acceder a grandes cotas». De ello está convencido el Valencia Basket también ya que siempre «ha hecho crecer a sus jugadores, a sus clubes, es un ganador nato, y todos estos valores son los que nosotros queremos introducir en nuestro club. Los objetivos son muy claros, esforzarnos al máximo. Con la voluntad que tiene y los mimbres que vamos a aportar, estamos convencidos de que se puede lograr», apostilló Puentes.

Y con Peñarroya será desde la humildad pues quiso aclarar que su «trayectoria como entrenador ha sido ir dando pasos hacia delante pero siempre sólidos, asentándome primero para ir a la siguiente etapa. Al venir aquí lo cierto es que muy pocos pasos mayores puede haber en el mundo de la alta competición. Sé al club que vengo, sé el eslogan que tiene y que identifico con mi carrera como jugador y entrenador. Eso sí, lo que he hecho en otros clubes aquí no valdrá, en el Valencia Basket hay que hacer algo más que entrar en playoffs y lo vamos a hacer».