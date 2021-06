Pelayo reviu la gran final

Com si es tractara d’un déjà-vu, Puchol II i De la Vega tornaran a disputar-se el títol del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d’escala i corda set mesos després. L’escenari més emblemàtic de la pilota valenciana, el trinquet de Pelayo, viurà la festa de la final de la competició professional amb més solera de l’esport autòcton (17.45 hores, À Punt). Les lloses de la catedral acolliran als dos jugadors amb major regularitat de les dues últimes edicions en el mà a mà i en la que serà la primera final d’un campionat oficial d’escala i corda que compte amb la presència del públic al trinquet.

El 5 de desembre de 2020, Puchol II es va coronar per tercera vegada campió del mà a mà. El de Vinalesa va situar el 60-25 a Pelayo que li va atorgar el fris grec. En l’altre costat de la corda estava De la Vega, el qual s’estrenava en la lluita pel títol de l’Individual. Puchol II arribava amb un domini incontestable, ja que cap rival havia superat els 30 tantejos. Per la seua banda, el d’Almussafes no va poder actuar amb plenes condicions físiques.

Unes molèsties que De la Vega arrossegava al muscle esquerre van impedir que el rest de 22 anys poguera disputar la primera data assignada. Després de la petició de l’almussafenc, establerta en l’article 4 de l’apartat ‘ajornaments’ en el reglament de la competició, i d’un reconeixement mèdic que confirmara la lesió, la Fundació per la Pilota va posposar la final per tal que De la Vega tinguera un major descans i competir amb les millors condicions possibles. Tot i este canvi de data, el de la Ribera Baixa va estar limitat i no va poder fer molt davant el poder de Puchol II.

Una circumstància que canvia hui a Pelayo. De la Vega arriba en un gran moment de forma. La temporada 2021 ha somrigut a l’almussafenc amb la consecució de la Lliga i la seua trajectòria a l’Individual, el situa amb majors opcions que l’any anterior, encara que davant te al jugador més dominant en l’escala i corda. Les sensacions de Puchol II han canviat segons avançava la competició, tal com va reflectir en la presentació de la final el passat dimecres.

El camí de Puchol II va iniciar amb Guillermo al trinquet Eusebio de Sueca. El vinalesí va véncer per 60-35, encara que no va desplegar la seua millor versió fins als 35 iguals. En quarts de final, Puchol II va deixar molt bones impressions davant Giner a Pedreguer. La victòria per 60-40 va atorgar-li la classificació a semifinals on esperava Jose Salvador. El trinquet Salvador Sagols de Vila-real va viure altre triomf de Puchol II (60-40). En la final, el de l’Horta Nord tindrà com a feridor a Carlos.

Pel que respecta a De la Vega també va debutar a Sueca. En este cas, l’almussafenc va eliminar a Lostado (60-20). A les següents eliminatòries, De la Vega va haver de batre a dos rivals d’entitat com són Soro III i Pere Roc II. El 60-40 que el riberenc va col·locar al Tio Pena de Massamagrell va servir per a superar al sis vegades campió de l’Individual a sa casa. A les semifinals, De la Vega va aconseguir el passe en obtenir el triomf sobre Pere Roc II per 60-45. A estos dos últims duels, el d’Almussafes va comptar amb Muedra II en la ferida. Una societat que continuarà hui a Pelayo.

Així es presenten ambdós pilotaris a una partida en què l’altra diferència amb la final del 2020 serà la presència del públic. L’última final d’una gran final d’escala i corda que va viure’s amb els aficionats a la galeria i escala va ser la Copa a Oliva, el 31 d’octubre de 2020. Des d’aleshores, el passat Individual i l’última Lliga es van celebrar sense eixe factor diferencial de la pilota davant altres esports. Una notícia que no fa més que arrodonir la festa que s’espera a Pelayo. .

Triomfa Tonet IV

Tonet IV es va classificar per a la final del XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall després de véncer a Salelles II per 25 a 5 al trinquet de Piles. El del Genovés, vigent campió, repeteix per segona vegada en la lluita pel títol amb només dues participacions en el mà a mà. El rival eixirà del duel entre Moltó e Ian, demà a Xeraco.