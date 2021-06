No era just. El Campionat Individual – Trofeu President de la Generalitat d’escala i corda no podia quedar-se amb el record de l’última final, i ahir, el mà a mà es va dignificar. Millor dit, el van dignificar. Puchol II i De la Vega recuperaren l’essència perduda amb les restriccions de la pandèmia. Els coixinets en l’aire. La gent bramant. La tensió de cada pilotada a la galeria. Els nervis dels jugadors envoltats d’una atmosfera màgica. I això que el trinquet de Pelayo no estava en plenitud de capacitat, per les mesures contra la Covid-19, però no té importància. La pilota necessitava una gran final oficial amb públic. Els jugadors ho reclamaven i no van defraudar. La victòria final de Puchol II per 60-50 es queda en una anècdota davant els aficionats. No s’enganyen. No és la intenció d’este redactor menysprear al campió de Vinalesa, el qual va fer història amb la consecució del quart fris grec. És qüestió de la felicitat que desperta el rescat del qual és nostre. La millor pilota al costat dels que la fan un esport especial, els aficionats.

«Jugar amb ells és diferent. Mai havia disputat una final així, amb este sentiment. Ha sigut emocionant. Ho he passat genial», va expressar De la Vega una vegada designat com a subcampió del mà a mà per segon any consecutiu. Tot i la derrota, el d’Almussafes té un gran futur en esta disciplina. No és fàcil lluitar de tu a tu contra un pilotari tan dominant com Puchol II en la seua era. «Estic molt orgullós de la partida que he fet, s’ha decidit per quatre detalls. He de jugar així per a guanyar a Puchol II. He vist que puc arrimar-me al seu nivell i pense que estic a prop d’aconseguir el mà a mà», va declarar l’almussafenc. Enrere queda ja la final de l’edició anterior. Els fantasmes de la lesió al muscle esquerre i la inexperiència queden en l’oblit d’un jugador que ahir va demostrar que està capacitat per a competir pel que es propose.

El lluminós va dictar sentència per a Puchol II. Ell és el gran protagonista d’este campionat. I ho és perquè ni la millor versió de De la Vega va poder amb el vinalesí, encara que si va fer-li dubtar. «Tota la partida he jugat nerviós, sobretot al rest, i això ha significat que jo no desplegara tot el meu joc. En Pedreguer i Vila-real em vaig trobar genial. Al rest m’ha costat entrar en partida», va confessar el campió.

Això no obstant, Puchol II va conquerir el quart mà a mà de la seua carrera. El de Vinalesa està aprofitant el seu moment i per primera vegada ha guanyat l’Individual en dues edicions seguides i això li ofereix l’oportunitat de lluitar pel fris grec en propietat (tres seguits o cinc alternatius), encara que els èxits no varien la filosofia del rest de l’Horta Nord. “És un premi a tots estos mesos de treball. Estic nerviós com el primer dia, un no s’acostuma a guanyar», va descriure.

El títol es va decidir a l’inici, quan Puchol II va trencar-li el dau inicial. Un val i 15 que desfeia l’avantatge aconseguit per De la Vega amb la reballada. La tàctica en el dau del vinalesí era clara, encarar només podia a la galeria i buscar pilotades fortes al pou per enfonsar a De la Vega en el rebot i obligar-lo a tornar-la per davant. Amb l’avantatge de dos jocs, el d’Almussafes va aconseguir el temple necessari per a igualar forces, encara que en cap joc al rest va disposar d’ocasió amb val. Segons va avançar la partida, el de la Ribera Baixa va ser més valent i això feia patir a Puchol II. «De la Vega ha jugat molt bé. Tècnicament és un crac i les passava totes. Tinc sort de trencar al principi. Anava perseguint-me, així que si feia una errada perdia», va manifestar el vinalesí que des del joc inicial, tampoc va tindre una oportunitat des del rest amb val fins a l’últim dau de De la Vega (55-45). No obstant, l’almussafenc va voltejar-lo (55-50) i va enviar al dau a Puchol II, des d’on aconseguiria el tanteig final amb un val i net per a continuar escrivint la seua història en la pilota professional.

Semifinal de raspall, hui

El XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall tancarà el cartell de la final hui a Xeraco (18.30 hores, LaLiga Sports TV i Proximia). Moltó i Ian es disputen una plaça per a lluitar-li el títol a Tonet IV el pròxim dissabte a Castelló de Rugat.