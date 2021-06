El Levante hizo oficial este lunes el fichaje de Roberto Soldado con un comunicado en el que confirmaba el acuerdo con el futbolista: «El Levante UD y Roberto Soldado han llegado a un acuerdo para la vinculación del futbolista a la entidad levantinista hasta junio de 2023. El delantero recala en el club de Orriols procedente del Granada CF, donde ha militado durante las dos últimas temporadas. El valenciano llega libre tras abonar en LaLiga la cláusula que le permite desvincularse del club granadino. Anteriormente, el jugador vistió las camisetas del Villarreal CF, Valencia CF, Getafe CF, CA Osasuna y Real Madrid. Asimismo, también cuenta con experiencia en la Premier League, categoría en la que militó con el Tottenham, y en la liga turca, donde jugó defendiendo el escudo del Fenerbahce. Soldado ha disputado 307 encuentros en LaLiga y ha anotado 126 goles. Ostenta el título de Campeón de Liga de la temporada 2007/2008 cuando levantó el trofeo con el Real Madrid. Además, el futbolista ha sido internacional en las categorías inferiores de la Selección española hasta que en 2007 se produjo su debut en el combinado absoluto».

La llegada del atacante valenciano se uno a la presencia de Roger, Dani Gómez, Sergio León, el joven Cantero e incluso Morales en punta de lanza, lo que hará que el club tenga que aligerar la nómina de futbolistas para el ataque casi por obligación puesto que ahora mismo hay ‘over booking’.

El Levante ha sido quien ha acometido el pago de la libertad del jugador, que estaba recientemente renovado en el club, y que ascendía a una cantidad que ronda los 500.000 euros. Se trataba de una cláusula liberatoria que vencía precisamente el 30 de junio y que en cierta medida ha precipitado los acontecimientos por la obligatoriedad de tener que hacer la operación ahora. Firma, como reza el comunicado, por dos temporadas aunque a ellas hay que añadir otra opcional por objetivos y cobrará en torno a los dos millones de euros anuales. Si cumple con todo, el delantero llegará al final de su contrato en la temporada 2023/24 con 39 años de edad.

Ha marcado 14 goles

Roberto Soldado en la reciente temporada 20/21 ha marcado 9 goles en LaLiga, 3 en Europa League y 2 en Copa del Rey y llega al Levante con 36 años y avalado por el actual Coordinador de la Dirección Deportiva granota (secretario técnico a efectos reales), David Navarro, quien conoce bien al atacante valenciano con el que llegó a compartir vestuario durante la temporada 10/11 en el Valencia CF a las órdenes de Unai Emery. Fue un curso en el que ambos acabaron en la tercera posición de la tabla liguera metiéndose en los puestos de acceso directo a Champions League y al margen de para darle al actual secretario técnico granota un conocimiento personal y laboral de Soldado -aunque ya lo conocía de antes-, le valió también para entablar una amistad que aún perdura. Eso le vale para saber de la profesionalidad de un delantero que da la sensación de perder peso cada año que pasa y que pese a que por motivos obvios ya no tiene algunas cualidades que sí poseía en el inicio de su carrera, ahora atesora un nivel de experiencia que unido a su gen competitivo y a su olfato de ‘killer’ deben significar una aportación notable. Paco ya le quiso fichar hace dos años y ahora ya le tiene a sus órdenes.

Emotiva carta al Granada

Se despidió del Granada con una carta en Instagram: «Ha llegado el momento de deciros ‘hasta siempre’. Ha sido un camino increíble, algo que ni en mis mejores sueños podía llegar a imaginar. Me siento contento y triste a la vez... Triste porque dejo a gente increíble, con los que ha sido un gustazo y un orgullo poder durante estos dos años, en el día a día, sin quitar ninguno, trabajar con ellos y compartir infinidad de momentos. He llevado el escudo del Granada con orgullo. Me habéis hecho saber lo bonito que es el sentimiento granadinista».