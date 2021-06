El Valencia Basket continúa inmerso en la planificación de su próximo proyecto. Por este motivo, sigue muy atento a todo lo que sucede alrededor de Víctor Claver, pues es uno de sus principales objetivos en el mercado de cara al próximo curso. Para ello, eso sí, antes debe salir del Barça, que ya le ha comunicado que no cuenta con él pese a que le resta una temporada más de contrato. La que sería la sexta en el conjunto catalán. La negociación entre el cuadro blaugrana y su agente, Arturo Ortega, no va a ser sencilla teniendo en cuenta la elevada ficha que debía percibir Claver este próximo curso. No será, eso sí, por falta de pretendientes. Y es que, según ha podido confirmar Superdeporte, son ya varios los equipos de la Liga Endesa que se han dirigido a su representante para manifestarle su interés y conocer de primera mano la situación del jugador. Entre ellos, el Valencia Basket. Los de La Fonteta, si al final sale del Barça, parten en esta ocasión con cierta ventaja. Y es que tras casi diez años lejos de casa, Claver considera que podría haber llegado el momento de regresar a València. Tanto que, a punto de cumplir los 33 años, estaría dispuesto a bajarse considerablemente su salario a cambio de un contrato largo con los «taronja». Esa, precisamente, es la fórmula que estudia el Valencia Basket para ficharle si se da la oportunidad con el visto bueno de Joan Peñarroya.

Entretanto, y mientras todo esto se cocina, Víctor Claver se presentó ayer en el Auditorio de la sede de Endesa en Madrid de manera oficial con la selección española. El ala-pívot valenciano forma parte de la prelista de 18 jugadores que preparan desde el pasado viernes los Juegos olímpicos de Tokio a las órdenes de Sergio Scariolo. «Somos parte de La Familia, de un equipo. Pase lo que pase durante la temporada, siempre tenemos ganas de juntarnos y volver a ir con la Selección», indicó Claver, que ha vivido su temporada más complicada desde que firmó por el Barça. El valenciano y el resto de sus compañeros de selección participaban ayer en la presentación oficial del equipo español celebrada en Madrid. Un acto con el que España, inicia oficialmente hacia el desafío de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que el equipo español aspira a la cuarta medalla olímpica consecutiva. Víctor Claver tendrá muy pronto la ocasión de jugar en La Fonteta ya que este sábado 3 de julio, se celebrará en València el primer partido amistoso de preparación frente a Irán.

Por otra parte, y aunque era algo ya más que esperado, ayer se conocía la confirmación oficial de que Vanja Marinkovic no seguirá en el Valencia Basket la próxima temporada. Así lo anunciaba el Valencia Basket en un escueto comunicado: «El escolta serbio Vanja Marinkovic se desvincula de Valencia Basket una vez ha finalizado el contrato que tenía con nuestro primer equipo masculino. El Club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizado por Vanja durante las dos temporadas que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal». El Valencia Basket no ha ejecutado la cláusula que le permitía prorrogar el contrato del esclta otra temporada.