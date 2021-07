«Pedri es un jugador único, totalmente diferente a lo que hay. La misma frescura que dentro del campo la tiene fuera. Aunque parece tímido, tiene mucha sorna. Ese mismo descaro lo tiene hasta jugando al ping-pong, que, por cierto, juega muy bien», dice de Pedri Luis Enrique Martínez, el seleccionador de España. Pedri es crucial para él. Con tan solo 18 años, el futbolista más joven de la historia de la selección en disputar una Eurocopa lo ha jugado todo, cada instante, de menos a más, de las dudas de sus primeros dos duelos al impacto de los dos siguientes. Promedia un 91 por ciento de acierto en el pase (ha completado 277 de 305), de los que la mayoría (176) son de media distancia, y corre más que nadie en la selección, con 46,9 kilómetros en total. Es el tercero, a la vez, de toda la Eurocopa en metros recorridos.

El momento de Koke

La Eurocopa era una utopía para Koke Resurrección, el capitán del Atlético de Madrid, en 2020. No había sido su temporada más reconocida ni reconocible, con los vaivenes que también sufrió su equipo, pero tampoco estaba en los planes del seleccionador. Ni de Luis Enrique ni de Robert Moreno. Ni de nuevo después del asturiano. Su valor es incalculable hoy por hoy para el equipo. «Si me llegan a decir hace un año que estaría disputando la Eurocopa no me lo hubiera imaginado. Volver a estar aquí te hace valorar mucho lo difícil e importante que es», apunta mientras rebobina hacia el pasado.

La espera de Laporte

Nacido en Agen, en Francia, Aymeric Laporte hizo todo el recorrido de crecimiento como internacional en las categorías inferiores de los «bleus». Y ninguna como absoluto, aunque bien podría haberlo sido, convocado tres veces por Didier Deschamps pero sin minutos, a punto de ir a la Eurocopa 2016 con Francia hasta que se lesionó. Todo fue posible por la nacionalización del central, que vivió una década en Bilbao entre las categorías inferiores del club rojiblanco y su ascenso al primer equipo. El 11 de mayo fue efectiva. El 24 sonó entre los nombres que pronunció Luis Enrique, que le ha dado la titularidad en cada uno de los cuatro partidos. Su salida de balón es ideal para España. Además, ha marcado un gol.

La «sorpresa» de Azpilicueta

Presente en Brasil 2014, Francia 2016 y Rusia 2018, el lateral derecho no había jugado ningún encuentro con la selección española desde el 18 de noviembre de 2018; dos años y medio sin ser llamado ni por Luis Enrique ni por Robert Moreno.Siempre conservó «la esperanza», insiste Azpilicueta- Ha ganado la competencia a Marcos Llorente en el lateral derecho, previsiblemente también ante Suiza, cuando enlazará tres duelos seguidos que no disfrutó antes.

La reafirmación de Unai Simón

En 2020, Unai Simón ya se había afianzado a las órdenes de Gaizka Garitano como el titular en la portería del Athletic Club y había cumplido su ciclo en la selección sub’21, pero era nada más una posibilidad remota para estar entre los elegidos, una opción impensable para el once, con David de Gea y Kepa Arrizabalaga entonces al frente de los pronósticos para ejercer como titulares.

No hay duda hoy de quién es el titular. Nadie lo ha sido más que él desde el 1-1 contra Suiza del pasado 14 de noviembre, cuando asumió una condición de protagonista que ya no ha rebajado, en un recorrido de diez encuentros como el elegido por Luis Enrique para defender los tres palos y darle salida al juego de su equipo, incluidos los cuatro partidos ya disputados de la Eurocopa 2020.

Ferran, imprescindible

Hay futbolistas imprescindibles juegen o no de titulares. Es el caso del valenciano Ferran Torres, uno de los puntales de la selección, máximo goleador junto a Morata (2 goles). Cada vez que aparece en ataque es una amenaza para la defensa rival, por las bandas o por el centro.