Joan Laporta, presidente del Barcelona, tiene cita hoy con Javier Tebas, presidente de LaLiga, para buscar una solución al problema del Barcelona con el límite salarial que condiciona la renovación de Leo Messi. Si el resultado de este encuentro es positivo y las dos partes logran un entendimiento, las opciones de que el astro argentino renueve por el FC Barcelona aumentarían de forma sensible. No sería el paso definitivo porque todavía quedarían otros flecos a resolver entre el Barcelona y Leo Messi, pero a día de hoy es uno de principales obstáculos que frena la continuidad del argentino. Aún quedan otros asuntos que tampoco son menores, como serían encajar en tema fiscal o los aplazamientos de los pagos a los que se sumarían los del nuevo contrato.

Es el propio Joan Laporta, junto a Rafael Yuste, quienes llevan las negociaciones con el jugador y con su padre y agente, Jorge. Los avances han sido significativos pero aún queda para el OK final. En estas conversaciones ha aparecido un muro difícil de saltar porque no se trata de un desajuste entre las dos partes sino que afecta a la Liga de Fútbol Profesional.

La patronal futbolística, para garantizar la sostenibilidad de los clubs, acordó hace años que los gastos de todas las entidades estuvieran en consonancia con los ingresos siguiendo dicha fórmula: Ingresos - Gastos no deportivos = Gastos deportivos (límite salarial). Joan Laporta se ha encontrado que los ingresos han bajado de forma sustancial el pasado ejercicio por la Covid-19 (300 millones) y que la masa salarial de la plantilla es muy elevada.

Entre un aspecto y el otro, el club se ve con la obligación de bajar notablemente el gasto generado por las nóminas de los jugadores. Así pues, si la masa salarial de la plantilla en la temporada 2019-20 era de 671,429 millones, ahora debe verse reducida unos 200 kilos.

La renovación de Messi, cuyo contrato es el más alto, choca de pleno con esta barrera. El club le propone un contrato largo que incluiría una parte como jugador (dos años) y otro como embajador que cumpliría, posiblemente, siendo jugador de la MLS. Pese a que el club intenta prorratear el pago de dos temporadas en varios años, la Liga en principio no acepta esta cláusula. El propio Javier Tebas, en alusión al Barça, comentó hace unos días: «Ojalá incorpore la de Messi, pero si lo hace, tendrá que recortar por otro lado. Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ‘ad hoc’ por el tema de Messi», afirmó. Tampoco a nivel fiscal está del todo claro que este encaje sea válido.