A la presentació acudiren tots els equips finalistes, així com el representant de l’entitat patrocinadora del torneig, El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Jose Daniel Sanjuan, i Jesús Fontestad, vicepresident de galotxa. El vicepresident Fontestad va mostrar la seua satisfacció per la participació, tot i la situació pandèmica. «Enguany estem recuperant la participació en el carrer natural. I d’altra banda em sent molt satisfet per tornar a Godelleta per celebrar les finals, no només a la canxa artificial José Soldado, també al carrer del Mesón on va començar en el seu dia El Corte Inglés».

José Daniel Sanjuán, president de la FPV, va agraïr el compromís d’El Corte Inglés amb l’Autonòmic de Galotxa, trofeo degà de totes les competicions de pilota valenciana, i va informar de les últimes novetats referents a la selecció valenciana. El representant d’El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, va rememorar el naixement de El Corte Inglés fa 50 anys amb el ferm compromís d’integrar-se en la societat valenciana. Per a nosaltres ser valencians es recolzar la pilota valenciana».

Les finals començaran el dijous 8 de juliol en la canxa «Jose Soldado» amb la categoria Femenina A, entre l’Estudi Martí Borbotó A i l’Estudi Martí Borbotó B. Seguidament tindrà lloc la final de quarta entre el Profisco 2000 Borbotó D i el Lanzadera Montserrat B. Dissabte 10 de juliol aplegarà el torn a les finals de segona i tercera categoria. A les 17 hores s’enfrontaran pel títol de tercera el Falles Sergio Lis Xirivella A i l’Elèctrica Vinalesa A. Mentre que a continuació es jugarà la partida entre l’Ovocity Marquesat B i el Profisco 2000 Borbotó A, on coneixerem al campió de segona categoria.

El carrer natural Ramon y Cajal serà on es juguen les partides del diumenge 11 de juliol. A primera hora del matí es jugarà la final de Curtes B, entre el Gestoria Polo Nàquera A i el Caixa Popular Meliana E. A continuació tindrà lloc la final de Curtes A, que encara no coneix als seus finalistes.