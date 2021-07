En el cas de la màxima categoria, la classificació de la lliga regular ens ha deixat als següents quatre equips en la lluita pel títol absolut del campionat: Bicoroliva Bicorp A, Alzira A, Gavarda A i Muro A. En la primera eliminatòria s’enfrontaran un gran clàssic, com es Bicorp, amb la revelació del torneig, Muro. La partida d’anada tindrà lloc el pròxim diumenge 4 de juliol, a les 17:30 hores en casa de l’equip alacantí. El club de Bicorp ha format un gran equip, juntant a jugadors habituals com Victor i Borja, amb una jove promesa com es Nicolas, i també han recuperat a Mario, que està tornant d’una llarga lesió.

La segona semifinal tindrà com a protagonistes a l’Alzira i Gavarda, que disputaran el primer acte d’aquesta eliminatòria en el carrer de pilota de Gavarda, també el diumenge, pero a les 19 hores. Els de Gavarda han anat de menys a més en la competició, i intentaran tornar a la gran final del campionat, del que son actuals subcampions. Enguany han mantés a Pepe de la Llosa i Rafa de Gavarda en les posicions davanteres, mentre que el rest es el també jugador local Pau. Per part del club d’Alzira, han aconseguit juntar jugadors molt coneguts entre els club de raspall com son Ramon de Sumacarcer, Miravalles de Genovés i Dani de Vilanova.