La pilota professional i més concretament el raspall té hui una cita amb la història. I és que a Castelló de Rugat acaba el Campionat Individual CaixaBank amb Tonet IV i Moltó repetint la final de la temporada anterior per a decidir si el punter del Genovés continua sent el número u o si el rest de Barxeta recupera la condició de rei de la modalitat.

El duel no té secrets i només caldrà comprovar qui és capaç d’executar millor el manual i de gestionar els nervis propis d’una final, que hi haurà tot i tractar-se de dos pilotaris més que acostumats a jugar per títols.

Per a Tonet IV seria el segon en la segona ocasió en la qual participa en el mà a mà, sent esta una dada excepcional per mai vista. I Moltó aspira al cinqué en la setena final consecutiva, números que solament estan a l’abast dels més grans.

Del punter del Genovés es preveu que jugue com sempre: a pegar molt fort des del lloc on puga connectar amb la dels huits gallons i en la direcció que més convinga i que decidirà en mil·lèsimes de segon en veure on està situat el rival. Si la rematada no és del tot clara, a l’esquerra de Moltó. I si l’ocasió es propicia, a la llotja, la galeria o al racó baix l’escala i de la muralla.

El manual del de Barxeta és molt semblant, però amb una execució diferent. La seua contundència no és tan elèctrica sinó la pròpia dels que estan acostumats a remar des de darrere.

El punt de mira de Moltó també estarà fixat en la mà esquerra del seu rival i per a la finalització tindrà present les mateixes opcions enumerades amb Tonet IV, però tal vegada pegant uns metres més endarrerit, des d’on no té cap problema per a acabar el quinze raspant, jugant d’aire o de rebot, facetes del joc que domina per igual.

La final està servida i el cartell és immillorable. El primer que arribe a cinc jocs aconseguirà la glòria.