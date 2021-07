El alero cántabro Fernando San Emeterio recibió ayer un emotivo homenaje tras anunciar el jueves su retirada en un acto en el pabellón de la Fuente de San Luis organizado por el Valencia Basket, club en el que ha jugado las últimas seis campañas y que contó con la presencia de la selección española, con la que se colgó cinco medallas.

Con la Fonteta como escenario, la plantilla del equipo nacional, su técnico Sergio Scariolo y algunos de sus compañeros en el Valencia, San Emeterio estuvo también acompañado por su familia y algunos amigos.

En el acto, San Emeterio recibió el reconocimiento de jugadores, técnicos, amigos y familiares, en unos casos en directo y en otros por vídeo.

Víctor Luengo, Sam Van Rossom, Sergio Scariolo, Rafa Martínez, Antonio Martín, Víctor Claver, Guillem Vives o Joan Sastre, entre otros dedicaron palabras de reconocimiento y elogio tanto a la persona como al deportista. «Lo habéis conseguido me habéis hecho llorar, hasta a mi hija. Quien le iba a decir a ese niño que empieza jugando en casa y al que su abuelo le hizo un aro y lo puso en una puerta que iba a estar 20 años en la ACB y que iba a jugar 109 partidos en la selección, pero nada de eso hubiera sido posible sin un entorno y una familia», dijo San Emeterio.

«Quiero dar las gracias a mi padre por su sentido común, es algo que he mamado y es parte de mi éxito y gracias a él me he ganado el respeto. De ti mamá he aprendido a no rendirme nunca, el superarse a si mismo», añadió San Emeterio, quien dio las gracias a su mujer por apostar y dejarlo todo por él y por darle lo mejor de sus vidas: Daniela (su hija).

San Emeterio, que no pudo evitar las lágrimas en varios momentos de la tarde, recibió de manos de Víctor Claver la camiseta de la selección con el número 19 y su nombre a la espalda, mientras que Luengo anunció que la próxima temporada el ya exjugador formará parte del cuerpo técnico del Valencia Basket.

Además, Fernando Calatrava, representante de los árbitros españoles (AEBA), le hizo entrega de un obsequio de reconocimiento al deportista y la persona de Fernando San Emeterio.