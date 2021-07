Dos de dos. Tonet IV és el número u sense dubtes. Ahir, el del Genovés va reeditar la seua coronació com a campió del Campionat Individual – Trofeu President de la Generalitat de raspall per segon any consecutiu. Unes dades de record per a un pilotari que als seus 22 anys només ha disputat el mà a mà en dues ocasions. En menys d’un any, Tonet IV s’ha convertit en el rival a batre, en el jugador que els aficionats volen veure i en l’espectacle que ompli trinquets. A Castelló de Rugat, el mitger va emportar-se el fris grec després de véncer a Moltó per 25-10. Una final que es repetia respecte a l’edició anterior. El de Barxeta, ja sense la sorpresa que va suposar Tonet IV el 2020, va actuar segons dicta el manual del mà a mà, però ni així va poder amb un genovesí que es projecta a dominar el futur del raspall per a goig de la càtedra.

I és que davant tenia al pilotari en actiu més dominador de la disciplina individual fins que va aparéixer en escena Tonet IV. Moltó va fonamentar els seus quatre frisos grecs a base del manual del mà a mà. Una manera de jugar que va tractar d’explotar ahir contra el del Genovés. Per moments, Moltó va fer-li mal. L’esgotament físic i les bones maneres del de Barxeta feien reduir distàncies al marcador amb dos jocs seguits (15-10).

El manual del rest era jugar des del fons, picant la pilota amb les caretes i les muralles. Moltó buscava que Tonet IV no endevinara la trajectòria de la vaqueta, encara que en el moment que el barxetà disparava recte sense trobar mentides, el genovesí encarava la pilota amb comoditat per apoderar-se del domini del joc.

Això no obstant, Tonet IV va deixar encarrilada la victòria final en els tres primers tantejos. El 15-0 inicial va ser una demostració de les intencions del genovesí, mentre que Moltó pagava diverses errades. Partint des del dau, Moltó va disposar de val i 15 per a sumar primer gràcies al seu gran fer en la treta, però davant tenia un animal competitiu que va saber voltejar-lo.

Una vegada es va veure a prop del perill, Tonet IV va traure la casta que el caracteritza per saber aguantar els atacs de Moltó. Una defensa impecable per deixar darrere els minúsculs símptomes de feblesa. Des del dau, Tonet IV va desplegar el seu millor joc en avançar cap al terreny en el qual es troba més còmode, el mig, per a tornar a augmentar la diferència al lluminós (20-10). Una posició que el genovesí va tardar a buscar, almenys amb seguretat. Moltó havia trobat la manera de parar les ofensives de Tonet IV i quan este pujava a posicions capdavanteres. El barxetà va tindre ocasió de sobrepassar-lo amb facilitat, encara que va errar en algunes d’elles. El del Genovés no va voler deixar escapar l’oportunitat i des del rest va traure forces per enviar la pilota a les llotgetes i alçar els braços al cel dels més grans del raspall.

Homenatge

El poble del Genovés oferirà un homenatge per a Tonet IV el pròxim divendres. El trinquet de la Costera acollirà un cartell amb Moltó i el propi homenatjat contra Marrahí, Canari i Murcianet. Abans d’este duel, el mitger rebrà la calor dels seus veïns, així com a posteriori, en l’Auditori.