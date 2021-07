Tres representants de les comarques de les Marines lluitaran pel títol del Trofeu de Pilota de Dénia de la Santíssima Sang en la modalitat d’escala i corda. Giner, de Murla (Marina Alta), i Santi, de Finestrat (Marina Baixa), es sumaren ahir a Marc i Félix, pilotari local, en la classificació per a la final del pròxim dimecres (19.00 hores, Proximia TV) al trinquet de ‘El Rovellet’ de la localitat deniera.

Això va ser possible gràcies al triomf de Giner i Santi sobre Pere Roc II i Pere per 60-55. En una semifinal que va durar dues hores, ambdues parelles van desplegar tota la competitivitat de la qual disposaren en una partida que va estar marcada per la calor i que va estar dividida en quatre parts.

Com si es tractara d’un guió, el duel va descriure situacions diferents que van desencadenar amb la victòria final de Giner i Santi. Pere Roc II i Pere van iniciar amb contundència. Els tres primers jocs van caure del bàndol que ahir vestia de blau amb facilitat, sense deixar opcions als seus contrincants. Una dinàmica que va estar a punt d’ampliar-se quan amb 15-30, el duo comandat pel benidormer va capgirar un val i 15 per a disposar d’una oportunitat amb val des del rest. No va ser així. Giner i Santi van ficar una marxa més per equilibrar forces i amb tres jocs consecutius van escriure els iguals a 30.

A partir d’ací, el dau es va convertir en protagonista al llarg dels següents tres tantejos (35-40). Tot i l’esgotament físic per l’alta temperatura, ambdós binomis van lluitar cada quinze amb bravura. Giner i Santi claudicaren davant un Pere imperiós i els blaus van poder encadenar tres jocs seguits (35-50). Santi no va voler quedar-se darrere i va encarregar-se d’anar sumant fins a tornar a igualar el lluminós i sobrepassar-lo (55-50).Els tres últims jocs es van tancar des del rest i ambdues parelles van poder tancar el duel en favor seu en el tanteig final, però va ser Santi qui va fer l’últim quinze.

Per l’altre costat, la parella de Marc i Félix va accedir a la final en véncer a Puchol II i Álvaro Gimeno per 60-55 en la primera semifinal disputada el passat divendres a Dénia.