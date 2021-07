Ea calor de l’estiu estreny, més si cap dins d’un trinquet. Instal.lacions com Pelayo, tanquen en el període estival a causa de les altes temperatures, però en la Vall d’Albaida existeix un espai perfecte per a la pràctica professional de l’esport autòcton. Situat en la cara nord de la Serra del Benicadell, el trinquet de Castelló de Rugat és l’ideal per a la celebració de partides gràcies a la seua ubicació envoltada de muntanyes. Un ambient fresc que s’acreix en ser un escenari obert, és a dir, amb les galeries lliures perquè córrega l’aire.

Inclòs amb el vent de ponent, el trinquet castellonenc ja va servir per a decidir al campió de l’Individual de raspall el passat dissabte. Tonet IV va revalidar el número u en un duel on els aficionats no van patir la xafogor que refermava el cap de setmana, i ara, el municipi valldalbaidí serà la seu de la següent competició de l’estiu.

El pròxim dijous arranca el Trofeu Ajuntament de Castelló de Rugat – Frutas Bollo de raspall que durarà tres setmanes amb un format d’eliminatòries. La primera enfrontarà a Salelles II i Brisca amb Iván i Seve. El dia 15 de juliol serà el torn de Ximo i Tonet IV davant Vicent i Canari, mentre que la final serà el 22 de juliol.