La valenciana María José Silvestre fue la mejor mujer clasificada en el Évément Vélpo, una prueba de ultraciclismo celebrada en el circuito francés de Paul Ricard. Recorrió 619 kilómetros en 24 horas, batiendo el récord femenino de la prueba. Pero la ciclista de Bocairent no subió al podio, no tuvo trofeo ni reconocimiento alguno. Las mujeres no tenían clasificación propia, algo insólito en estos tiempos: «Es algo incomprensible, obsoleto. Sólo había una clasificación general por lo que las mujeres no teníamos ninguna posibilidad, nos metieron a todos en el mismo saco», destaca la valenciana que fue la primera mujer clasificada pero en la general le aventajaron 15 hombres: «lo normal es que se hagan clasificaciones separadas, no podemos competir con los hombres. Es como si en un maratón o en cualquier carrera popular compitiesen en la misma clasificación hombres y mujeres».

María José Silvestre es una de las mejores ultrafondistas del ciclismo mundial. Ha sido campeona de España en varias ocasiones. Hace unos meses la valenciana se proclamaba subcampeona en el Campeonato del Mundo de 24 Horas en rodillo. «Aquí sabía que no había clasificación individual femenina pero para mí era un reto», afirma la de Bocairent que cuando se inscribió tuvo que «aceptar el reglamento». Un reglamento injusto que ahora quiere contribuir a cambiar: «La Federación Española de Ciclismo me está apoyando en esto, se ha puesto en contacto con la organización de la prueba francesa para reclamar un trato más justo para las mujeres. Estoy convencida de que cambiarán las normas para la próxima edición. Si lo que me ha pasado sirve para que en un futuro otras mujeres ciclistas no sean discriminadas, me daré por satisfecha». Y es que María José es toda una activista en la lucha por la igualdad. Fundadora del club ciclista femenino Dones Bicibles, hace hincapié en que aún queda un largo camino por recorrer para las mujeres en el mundo de las dos ruedas.

La organización, lejos de disculparse con la valenciana por su discriminatorio reglamento, le reiteró al término de la prueba, que no tenía derecho a subir al podio: «Lo que más me indignó fue que las que me lo dijeron, miembros de la organización, eran mujeres. Es algo increíble».