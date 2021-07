La localitat de la Ribera acollirà, en el seu carrer Metge Lloret Papi, entre demà i el pròxim cap de setmana un total de déu partides. Corresponents a altres tantes finals de categoría, sis masculines i altres quatre femenines. Les finals de demà, a partir de les 17:30 hores, obriran el programa amb l’enfrontament de 4ªC entre el Murotub Muro B i La Valldigna B. A continuació aplegarà la final de 4ªB, protagonitzada per l’Alzira C i el Real de Gandia B.

El cap de setmana següent, dies 24 i 25 de juliol. es viurà una autèntica marató de partides, ja que cada día es jugaran quatre finals. El dissabte 24 pel matí s’enfrontaran el Volea Carlet i El Genovés E pel títol de quarta B femení, així com el Lanzadera Montserrat B i el Coop. Progreso Bicorp B, per la final de tercera masculina. Ja per la vesprada será el torn de les finals de plata, començaran les xiques de l’Alcàntera-Càrcer E i Alqueria de la Comtessa, seguides pel derbi de segona masculina entre l’Alcàntera-Càrcer A i l’Alcàntera-Càrcer B.

Amb les càmeres de À Punt

En partida única, el matí del diumenge 25 coneixerem al nou campió absolut del torneig, ja que la final de primera es jugarà a les 10:30 hores amb la presència de les càmeres d’Àpunt retransmetent en directe l’enfrontament entre Gavarda A i Bicoroliva Bicorp A. Els de Gavarda, actuals subcampions, apleguen a la seua segona final, formant amb Pau, Pepe, Rafa i Marc. Mentre que Mario, Borja, Nico i Victor son els integrants del Bicorp, club que ja ha guanyat aquesta competición en sis ocasions.

La vesprada del diumenge 25 oferirà altres tres partides que completaran el programa de finals. A les 17 hores començarà la corresponent a quarta A femenina amb el Meliana D i l’Alzira H com a rivals. Seguidament es jugarà la final de bronce també femenina amb Xeraco C i l’Alqueria d’Asnar B. Tancant la present edición l’enfrontament entre Favara B i Ajuntament de Beniparrell H, per la copa de quarta A masculina.