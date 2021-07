El Trofeu Diputació de València de frontó va presentar ahir la setzena edició amb Tonet IV com a principal novetat. El número u de raspall s’estrenarà amb Genovés II. La configuració de la resta d’equips és la següent: De la Vega i Adrián de Quart; Puchol II i Bueno; Pere Roc II i Roberto; José Salvador i Alejandro.

Per altre costat, Vicent i Canari es van classificar ahir per a la final del Trofeu Frutas Bollo – Ajuntament de Castelló de Rugat en véncer a Ximo i Tonet IV per 25-10. Així mateix, el raspall recupera a Sanchis que tornarà a jugar hui al Genovés després de deu mesos lesionats.

A més, Antonio Roig Ventura «El Rovellet» rebrà hui un homenatge al carrer de Pelayo (19.00 hores) amb el descobriment d’una placa en el portal d’on viu. I en escala i corda, Murla viurà hui (19.30 hores) l’eliminatòria de quarts de final del XVIII Trofeu Diputació d’Alacant amb Giner i Conillet davant Marc i Héctor.