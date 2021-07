Valencia Basket anunció ayer una esperada campaña de abonos para la temporada 2021/22 después de que en la pasada el coronavirus mantuviera cerradas, por norma general, las puertas de cualquier acontecimiento deportivo. El club la lanza con el lema ‘Mai perdrem els nostres arrels’, en alusión, como en la presentación de las nuevas camisetas, a l’Albufera, y jugando con el simbolismo de recuperar el ‘sentiment taronja’ en las gradas de la Fonteta.

El principal atractivo para los abonados es la apuesta por el Abono Global, con el cual se garantiza un mínimo de 45 partidos de los equipos masculino y femenino. 17 de la Liga Endesa, nueve de la EuroCup, 15 de la Liga Femenina Endesa y tres de la primera fase de grupos de competición europea del grupo de Rubén Burgos, Euroleague o EuroCup. A estos 44 partidos, además, se añadirá la presentación conjunta de ambos equipos en septiembre.

Tras el Plan Total, por el que se devolvió a los abonados la máxima cantidad posible de su pase al no completarse por la pandemia la temporada 19/20, manteniendo la condición de abonados en la 20/21, la oferta ahora engloba todos los partidos en casa de Valencia BC. Masculino y femenino. Es decir, si los equipos avanzan en las diferentes competiciones que disputen, por ejemplo, metiéndose en PlayOff, ese mínimo de 45 partidos aumentará. Este Abono Global, de hecho, podría acabar valiendo para presenciar en vivo más de 60 encuentros oficiales, si es que chicas y chicos completaran una temporada memorable.

ACtivado desde ayer

El proceso de renovación para abonados está activado desde ayer y hasta el domingo 22 de agosto, día que se anunciarán nuevas fechas. Si llegado ese día los abonados con pago aplazado no comunican lo contrario, el club renovará automáticamente. Además, según informó VBC, el cobro no se realizará hasta que se sepan las condiciones exactas de aforo para la próxima campaña. Si no se permite la entrada de todos los abonados, el pase quedará «congelado», volviendo al procedimiento de venta de entradas del curso 20/21, con plazos y precios preferentes para quienes hayan hecho efectivo su deseo de seguir como abonados en la 21/22. La campaña pasada solo un máximo de 400 espectadores pudo ir al pabellón en las primeras citas de EuroLeague.

Los precios, según las zonas del pabellón, oscilan entre los 190 euros para pensionistas, o en Grada Jove, si se posee el carné Jove o universitario, hasta los 3700 de la zona VIP Premium a pie de vista, con catering incluido. Por su parte, el Abono Femenino puede adquirirse desde 90 euros, con carné Jove, universitario o pensionista.

Por otro lado, el pago puede aplazarse a diez meses sin gastos financieros, una opción que en un escenario cambiante por el virus permite hacer los cargos en los meses en los que realmente se pueda asistir. Todos los detalles de la campaña y cómo renovar el pase están en www.superdeporte.es.