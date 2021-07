Uros Racic ha sido uno de los protagonistas en positivo del «stage» de Oliva. El serbio reconoce que esta temporada van a estar físicamente mejor que el año pasado. «Me encuentro bien, un poco cansado, pero es normal al principio de cada pretemporada. Poco a poco nos estamos preparando para estar listos para el inicio de pretemporada. Me parece todo perfecto, hacemos mucho físicamente y creo que podemos estar mucho más listos este año que el año pasado. Todos queremos eso, somos el Valencia CF y tenemos que hacer mucho más». Sus sensaciones son las mejores con José Bordalás. «Estos días me parecen muy buenos. Estamos trabajando muy duro y vamos a hacer más que el año pasado». Además, desveló una broma que le gastó el técnico: «El míster dijo que era más rápido que Thierry Correia!, pero no creo que sea más rápido de ‘Titi’, igual en algún momento de ese ejercicio sí, porque empecé a correr antes… ‘Titi ‘es más rápido, pero voy a intentar ser como él».

Por último, confesó su pasatiempo favorito en Oliva: «Estamos trabajando todos los días muy duro y es muy bueno descansar, cuando tengo tiempo libre igual estoy jugando a este juego que se llama Counter Strike y hablando con mis amigos, me viene bien».