David Cantero es triatleta. De niño, con nueve años, se aficionó a este deporte siguiendo la estela de su padre y su hermano, que estaban en el Tri Cul Pelat, el club de triatlón de su pueblo, Alaquàs. Pero el año pasado empezó, con 17 años, a hacer alguna incursión muy esporádica en el atletismo. El viernes disputó la final de los 5.000 metros del Campeonato de Europa sub20, que se está celebrando en Tallin (Estonia), sin grandes aspiraciones. «Miraba las marcas de los demás y me daba por contento si acababa entre los diez primeros», se sinceraba este sábado. Pero el valenciano sorprendió a todo el mundo, a él incluido, y salió de la prueba como subcampeón de Europa.

El atleta del Cárnicas Serrano no se lo cree y advierte que sus expectativas estaban muy por debajo de esta inesperada medalla de plata. «Te juro que no lo asimilo. Pero si a falta de 800 pensé: ‘Esto ya empieza a picar, ahora es cuando van a pasarme todos’. Pero aguanté y en la última vuelta solo pensaba en resistir en la cuarta posición, pero pinchó el que iba tercero y a falta de 200 metros ataqué al segundo y le pasé. Pero no me lo creí hasta que quedaban cincuenta metros, justo cuando pasé al lado de los compañeros de la selección, que no dejaron de animarme en toda la carrera», asegura.

Cantero había seguido este año su preparación como triatleta. El 8 de agosto tiene la Copa de Europa en Riga, y en septiembre una prueba de la Copa de Europa, en Banyoles, que es clasificatoria para el Mundial de triatlón.

El año pasado, en febrero, justo antes de la pandemia, la atleta Davinia Albinyana, que trabaja como psicóloga deportiva en Cheste y pertenece al Cárnicas Serrano, convenció a Cantero y a otros chavales para que fuera a competir al Campeonato Autonómico de cross. «Yo llegué a Castellón y no conocía a nadie. Salí a toda leche y luego mantuve la distancia. Total, que me proclamé campeón autonómico sub-18. Al acabar la carrera vino Pepe Peiró y me preguntó que quién era y de dónde salía. Y yo, que no sabía que era el seleccionador español y el director técnico de la FACV, le respondí: ‘¿Y quién eres tú?’ ¡No sabía quién era!».

Dos semanas después se presentó con el Cárnicas Serrano en el Campeonato de España por Clubes. «Alguien me dijo que saliera rápido para poder colocarme. Así que dieron la salida y me puse a correr fuerte. Cuando llevaba 200 metros, me giré y estaba solo. ¿Y ahora qué hago? Pues seguir. Y aguanté primero hasta que me superó otro chaval y acabé segundo. Después me estrené en la pista cubierta, en el 3.000, y en el Campeonato de España sub18 solo pude ser tercero…”»

Corrió tres carreras bajo techo y luego se olvidó del atletismo . Dedicó el verano al triatlón y al siguiente invierno disputó el Federaciones de cross -fue tercero- y alguna prueba de 1.500 en pista cubierta.