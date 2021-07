José Campaña ha vuelto. El partidillo de entrenamiento disputado el pasado sábado en Buñol entre integrantes de la primera plantilla granota que puso fin a la primera semana de trabajo del equipo dejó muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico azulgrana ya que, por encima del resultado, el ritmo mostrado por el equipo pese al intenso calor fue alto. A partir de ahí, dentro de ese buen ritmo hay un nombre propio que emerge por encima del resto como es el del mencionado Campaña. El centrocampista, que se perdió buena parte de la pasada campaña por lesión, se mostró especialmente activo y participativo en el partido y, aunque no pase de ser anecdótico, incluso fue el autor de uno de los goles tras recibir un buen pase en profundidad de Pepelu.

El nombre de Campaña sin duda está llamado a ser una piedra angular en el futuro del Levante ya sea en el ámbito económico o deportivo. Cabe recordar que en su comparecencia de balance de la temporada 20/21 Quico Catalán fue cuestionado por el mercado y por el futbolista en concreto, quien sin duda es uno de los principales activos que tiene el club. El presidente dejó entrever algo así como que su salida está programada : «El caso de José es el de un jugador muy bueno que tras ser internacional entró en una situación de lesión. ¿Está en el mercado? Por supuesto que sí, pero entre otras cosas porque el suyo es un proyecto que iniciamos hace años y que entendíamos que nos podía dar un rendimiento económico. Ahora bien, si se queda será le mejor fichaje para la próxima temporada». Esas declaraciones propician en parte que ahora, uniéndolas a la recuperación del jugador y a la necesidad de la entidad granota de obtener ingresos, la posibilidad de una salida este sobre la mesa.

Al acabar la pasada temporada el contexto, en plena incertidumbre que aún se mantiene derivada de la coyuntura originada por el covid-19, desaconsejaba cualquier tipo de operación de venta de Campaña ya que se trataba de un futbolista que había perdido valor de mercado desde su lesión. No en vano el centrocampista del Levante cuajó un muy buen inicio de campaña que le llevó incluso a debutar con la Selección Española. Fue el 7 de octubre de 2020, contra Portugal en un amistoso que acabó 0-0. En el estadio José Alvalade de Lisboa, Campaña disfrutó de sus primeros y hasta ahora únicos minutos con la Roja absoluta, aunque aquel día iba de blanco. Debutó en el inicio de la segunda parte del encuentro cuando, con el 21 a la espalda, Luis Enrique decidió darle entrada en sustitución de Dani Ceballos. Mostró hasta galones aquel día puesto que no dudó incluso en ejecutar las acciones de estrategia y tras su estreno se mostraba exultante: «Representar a un país la verdad es que es muy emocionante. Lástima que no hayamos conseguido la victoria, pero contento con el debut». El granota desveló que en aquella concentración, desde que llegó, Luis Enrique le dio «la confianza» y le comentó que le había seguido «desde hace tiempo», así como que si estaba allí era «porque estaba haciendo bien las cosas».

El debut refrendó su buen arranque y, dicho sea de paso, le confirmó en aquellos momentos también como el jugador con mayor valor de mercado de la plantilla, si bien es cierto que en las semanas posteriores su rendimiento disminuyó hasta que sufrió la lesión que definitivamente le obligó a pasar por quirófano y trunco su temporada.

Eso, por suerte, es pasado. Quedó claro el sábado y la sensación de mejoría debe ir a más en los primeros amistosos. El futbolista en sus redes sociales se muestra especialmente implicado en la vuelta al trabajo con el conjunto granota, si bien es cierto que a nadie se le escapa que la posibilidad de salida de Campaña está sobre la mesa. El futbolista está tasado en 15 millones, aunque podría salir por una cantidad levemente inferior. Además, tiene la ficha más elevada de la plantilla y eso podría hacer que se encontrase alguna fórmula alternativa para salir.