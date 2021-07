Con humildad, pero al mismo tiempo rebosante de confianza y seguridad. Así afronta Joan Peñarroya el que es, hasta la fecha, el reto más ambicioso y exigente de su carrera profesional. «Me siento bien, tranquilo y me siento ilusionado. Seguramente esta es la mejor plantilla que he tenido nunca. Sería lo lógico, todo va en proporción. Ahora de lo que se trata es de intentar conseguir que sea el mejor equipo que he tenido nunca, y ahí sí que digo que vamos a tener mucho trabajo. Pero ese es el objetivo».

Ahí es dónde, precisamente, quiere concentrar todo su esfuerzo y el de un cuerpo técnico en el que le acompañarán Juan Maroto, Fernando San Emeterio y Javier Vilaplana. «Esa es la clave y el objetivo que debe tener cualquier cuerpo técnico, y creo que también cualquier jugador. No debemos de olvidar que las individualidades son básicas, son los grandes protagonistas de nuestro deporte, pero también este es un juego de equipo», explica Peñarroya, para el que «de nada sirve tener grandes individualidades con grandes estadísticas si el equipo no funciona». En este sentido, lo que tiene muy claro es que el club y el equipo lo tiene todo para conseguir los objetivos. «Está claro, estamos hablando de un club con un presente grande y pienso que con un futuro todavía más grande. Tenemos una estructura de primerísimo nivel, tenemos jugadores de primerísimo nivel, el apoyo de una ciudad y el mecenazgo de Juan Roig. Tenemos ahí un gran respaldo, enorme, y está claro que estoy ante un proyecto de los top en Europa. Pero eso no quiere decir nada. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que hacer las cosas bien para intentar que el Valencia Basket llegue dónde nos gustaría que llegara», aseguró el técnico de Terrassa, consciente de que el gran objetivo para la próxima temporada es regresar a la Euroliga.

«Un club como el Valencia Basket tiene que tener el objetivo de jugar la Euroliga. Una porque se lo merece, y otra porque se lo está ganando en los últimos años por muchas cosas ahora que las ligas cada vez tienden más a cerrarse», dijo. «La política deportiva va cada vez más hacía ese camino de apostar por grandes proyectos y creo que el Valencia Basket es uno de los grandes proyectos que hay, sin duda, en el baloncesto europeo».