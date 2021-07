Les formacions de Gavarda A i Bicoroliva Bicorp A lluitaran pel títol absolut del en la gran final del pròxim diumenge 25 de juliol a partir de les 10:30 hores. Els dos equips més en forma de la present edició lluitaran pel trofeu en el carrer Metge Lloret Papi de Càrcer amb les càmeres d’Àpunt transmetent en directe. El diumenge pel matí tan sols es disputarà la gran final de primera categoria masculina, en la que serà el plat fort del cap de setmana. Els de Gavarda, que formaran amb Pau, Pepe i Rafa, jugaran per segon any seguit la gran final del torneig. Mentre que Bicorp acudirà de nou a una de les seues cites preferides, ja que aquesta competició l’han guanyada en sis ocasions, sent un dels grans dominadors del torneig. Els de Bicorp hauran d’escollir entre Mario, Victor, Borja i Nicolás per a disputar la final.

Previament, en la jornada del dissabte pel matí les xiques del Volea-Carlet i d’El Genoves E obriran el programa de finals amb la partida de quarta B. A continuació, sobre les 10:30 aplegarà la final de la divisió de bronze masculina amb les formacions de Lanzadera Montserrat A i Coop. Progreso Bicorp B. Ja per la vesprada del dissabte es disputaran les finals de segona categoria, tant en la competició masculina com femenina. A les 18 hores les protagonistes seran les joves jugadores de l’Alcàntera-Càrcer E que s’enfrontaran amb l’Alqueria de la Comtessa. Després aplegarà la final de la divisió de plata masculina, on l’Alcàntera-Càrcer A i l l’Alcàntera-Càrcer B seràn els equips que es jugaran el derby de les finals. Les dues finals de segona seran retrasnmeses per ADN Valencià.

Per últim, la vesprada del diumenge tindrà tres finals més, que tancaran el programa del cap de setmana i el campionat. A les 17 hores el Meliana D i l’Alzira H començaran jugant la final de quarta A femenina. Seguidament seran les xiques del Xeraco C i l’Alqueria d’Asnar B les que lluitarien per la copa de campiones en la divisió de bronze femenina. Completarà aquest intens cap de setmana, sobre les 19 hores, la final de quarta A masculina es jugarà entre el Favara B i l’Ajuntament de Beniparrell H, que tancarà el campionat de la present temporada.