Fue una de las peticiones de los clubes a Ximo Puig en la reunión que mantuvieron con la Generalitat hace unos días. Y finalmente se ha cedido. Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF y Valencia Basket tendrán a su disposición la vacuna monodosis de Jansen para inmunizar a sus plantillas.Los equipos profesionales de la Comunitat empezaron a pincharse ayer como la plantilla del Levante UD.

Esta previsto que, de igual forma, el resto de clubes citen a sus plantillas para administrar las dosis. El proceso se ha agilizado con el aumento de casos positivos en la Comunitat y el acuerdo entra dentro de la campaña de inmunización para los adultos de entre 20 y 40 años que ahora afronta la sanidad valenciana.

Monodosis de Janssen

En la reunión mantenida por Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana con sus homólogos de Elche, Valencia, Villarreal, Levante y Valencia Basket se creó un grupo de trabajo para estudiar el asunto de la vacunación, así como otros temas de interés como el aforo en los recintos deportivos para la próxima temporada. El asunto era de vital importancia para la creación de las campañas de abonos.

En esa reunión se acordó la vacunación en los clubes, aunque la recomendación no era la de hacerlo con Janssen porque no es la vacuna más óptima para la franja de edad de los jugadores. No obstante, se ha considerado que al ser monodosis y tener la inmunidad en 14 días era la mejor para afrontar el inicio de Liga sin preocupación, que lo hará con un Valencia - Getafe el próximo viernes 13 de agosto.