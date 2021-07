«El mundo nos necesita, jóvenes reyes», canta Depay en su último videoclip, Heavy Stepper. Este polifacético delantero se llama Memphis en honor a la ciudad egipcia y también a la americana en la que sus antepasados ghaneses fueron esclavos. Y quiere ayudar al Barça a volver a reinar junto al faraón Messi y de la mano de un Ronald Koeman que contribuyó a su renacimiento en la selección neerlandesa y

«Memphis tiene mucha personalidad dentro y fuera del campo. Necesitamos jugadores así»,sentencia Joan Laporta, que reveló ayer el profético regalo que le hizo a Depay su abuelo. «Cuando te regaló la camiseta del Barça cuando tenías cinco años te dijo que un día jugarías en el Barça. Y el vaticinio se ha cumplido». También se ha cumplido otro sueño del león Depay, jugar con Leo. «Messi es una leyenda. Tengo muchas ganas de jugar con Messi. Será un sueño jugar con Messi».

Se estampó el nombre de pila en la camiseta y saltó al Camp Nou para su estreno como azulgrana. Memphis quiere que le llamen Memphis y no Depay debido a la mala relación que tiene con su padre. Hijo de padre ghanés y madre holandesa, el internacional oranje fue abandonado por su progenitor con sólo cuatro años, lo que provocó gran resquemor hacia él: «Nunca le perdonaré», ha comentado las veces en las aceptar ser preguntado por él”. El ahora jugador azulgrana indica que su padre “ha intentado establecer contacto conmigo varias veces pero la ruptura con mi padre es irremediable. No tengo relación con él ni con su familia. Y así seguirá siendo. He pasado página”, destaca Memphis. “He rehecho mi vida y soy feliz”, destaca.

El jugador se niega a explicar el motivo de esta renuncia: “No quiero explicar qué pasó exactamente en casa porque no quiero dar pena a la gente pero ya he rehecho mi vida y soy feliz. No hay sitio para él”, sentencia en una entrevista a la BBC.

La ausencia de su padre la cubrió su abuelo materno, ya desaparecido. Murió cuando tenía 15 años pero le guarda en gran estima.

Los dos han sido determinantes en su carrera, como explica en su biografía Corazón de León. Fue el padre de su madre, Cora Schensema, cuyo nombre es uno de los muchos tatuajes que luce, el que le inculcó, además, el amor por el fútbol. «Me dio mucha fuerza y cuidó de mí. Siempre le guardaré en mi corazón», ha comentado. El delantero tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones, igual que Alejandro Balde, lateral izquierdo que ha renovado hasta 2024.