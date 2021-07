Hui divendres i demà dissabte es disputaran les finals autonòmiques dels JECV de Raspall en la localitat de la Marina Alta

A la Marina Alta es tanquen les competicions d´equips dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Les finals Autonòmiques dels XXXIX JECV de raspall es juguen al carrer de pilota de El Verger. La localitat de la Marina Alta gaudirà de dos jornades espectaculars, divendres 23 i dissabte 24 de juliol, amb 10 finals, en les quals jugaran els millors equips de raspall de categories escolars del nostre territori. Jugaran 9 escoles de pilota diferents com són: Xaló, Oliva, Orba, Quatretonda, Beniarbeig-El Verger, Ondara, El Genovés, Ontinyent i Alcàntera-Càrcer. Esta vesprada competiran les categories dels més menuts, a partir de les 18 hores. La categoria benjamí serà la primera a competir en aquestes finals autonòmiques, en la qual d’una banda, en la final de consolació s’enfrontaran l’equip de Xaló i la formació d’Oliva A, mentre que, d’altra banda, s’enfrontaran en la final pel títol les formacions d’Orba i Quatretonda. Seguidament, serà el torn per a la categoria aleví, en la qual els equips de Beniarbeig-El Verger i Oliva A competiran per la medalla de bronze autonòmica, mentre que, les formacions d’Ondara i El Genovés A s’enfrontaran per la medalla d’or autonòmica.

Demà dissabte competiran les categories d’infantils, cadets i juvenils. A les 9 hores del matí, obriran la jornada la categoria juvenil en la qual els equips d’Ondara i Quatretonda s’enfrontaran pel tercer lloc.