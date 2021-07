Quart toca la gloria con sus cinco títulos

La azaña se ha producido este año después de haber levantado cuatro títulos en 2014, 2016, 2017 y 2018 en la época de figuras como Javi el Moro, el Xato i Guillermo. El logro ha venido de la mano de un equipo renovado, en el que han entrado Jesús, Monrabal, Alex y Sergi, junto al feridor de siempre, Jesús Berbis. De este modo, han podido conquistar su quinto título al vencer de forma brillante en la final al anterior campeón, un rival vecino, Faura, frente al que les salió todo redondo.

El presidente del club, Juan Antonio Castillejo, no cabe de felicidad y recuerda cómo su equipo «tuvo dificultades para llegar a semifinales, debido a que se lesionaron Jesús y Sergi, los dos a la vez. Menos mal, que se recuperaron y en semifinales ya lo bordaron en la partida de vuelta contra Beniparrell».

Junto a ello destaca que en la final, el conjunto local lo dio todo. «Ha sido un equipo espectacular, que nos ha dado una gran alegría y ha hecho que en Quart, un pueblo pequeño, se haya vivido estos días un ambiente muy bueno en torno al equipo y quiero agradecer a la gente, que nos anima, así como al ayuntamiento, cuya concejala de Deportes, ha estado en todo momento apoyando al equipo», apunta.

Agradecimiento a Kiwa

El presidente del club no se olvida de la empresa Kiwa, que ha respaldado al conjunto en todo momento. «Quiero agradecer públicamente la inestimable ayuda de nuestro patrocinador, Kiwa, cuyo gerente, Juan Cardona, nos anima a seguir y, ahora, aún pide más títulos ya que, después de ganar cuatro, hemos pasado dos años con problemas por lesiones de figuras como el Moro. Y este quinto titulo se lo tenemos que dedicar, porque es de justicia, por su colaboración económica, además de otros pequeños colaboradores que también nos aportan su apoyo», asegura.

Igualmente, recuerda, que «el primer éxito ya lo tuvimos hace unos meses, al ganar la Copa d’Hivern, cuando ya se había incorporado Monrabal al equipo, porque dejó de jugar al trinquete y nos dijo que podría venir, ya que tiempo atrás se lo propusimos y no pudo ser».

Armonía, un punto fuerte

Los jugadores rebosan de felicidad. Monrabal, que fue campeón en varias ocasiones a nivel profesional y este año juega en Quart, asegura que «en la final, creo que los de Faura no tuvieron su mejor día, tal vez, los nervios, cosa que a mi, por ejemplo, no me afectaron en absoluto. Y como Jesús apretaba mucho la pelota, Alex, que estuvo magnífico, y yo teníamos bastante asequible la posibilidad de rematar los quinces. Fue una partida espectacular por parte nuestra, fruto de la buena armonía del grupo y eso es importante», decía descartando que el próximo año no sigan jugando los mismos.

Jesús, actual campeón individual Sub-23 en el trinquete, también dice que «mis compañeros, Monrabal y Alex, estuvieron espectaculares. Yo me limitaba a jugar desde atrás y ellos remataban las jugadas». Junto a esto, admite que su objetivo es jugar en el trinquete «pero el panorama está muy mal y, si no cambia, seguiré jugando aquí».

Alex Olivas, que estuvo magnífico en la final, opina que «el resultado es el reflejo de la armonía que tenemos en el equipo. Y yo, aunque esperaba más del Faura, sabía que si jugábamos bien, nos llevaríamos el trofeo. Quiero agradecer al club de Quart el trato que recibo y deseo seguir jugando aquí y traer más títulos», agrega.

De forma parecida se expresa Sergi, muy contento por «haber conseguido mi primer título del Corte Inglés, gracias a que el Club de Quart confió en mi. Hay muy buen ambiente entre nosotros y así es más fácil solventar los problemas, como las lesiones», dice.

El veterano Jesús Berbis, ‘feridor’ del equipo, señala que «en la final se vio que éramos superiores, porque el Faura no pudo con el ritmo impuesto por mis compañeros. Ha sido una gran alegría y, si seguimos así, seguro que vendrán más campeonatos a Quart», afirma convencido.