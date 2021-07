Giner guanya el duel de qualitat

Com s’esperava, la segona semifinal del Trofeu Diputació d’Alacant va estar marcada per la qualitat i sobretot per la que van oferir les mans de Giner, que en companyia de Conillet va superar a Genovés II i Santi pel tanteig de 60-35.

La primera meitat de la partida va transcórrer molt igualada i els quatre pilotaris van alternar-se en els reconeixements del públic. Els jocs van caure principalment des del rest per la possibilitat d’encarar-se a la galeria, però des del dau es pegava amb molta intenció i criteri per a evitar que els rivals pogueren disparar amb claredat.

En este tram, Genovés II i Giner van tindre més presència en el joc per la seua condició d’escaleters; al dau colpejaven primer i al rest havien de tornar pilotes molt compromeses, per ben ajustades des del bàndol contrari.

Però Santi i Conillet també estaven jugant molt a pilota, sobretot quan es trobaven ubicats al rest i caçaven les pilotes d’aire per a encarar-se amb eficàcia a la galeria.

La dinàmica d’equilibri es va trencar després de la igualada a 35. Va ser aleshores quan Giner va incrementar encara més el seu rendiment, que ja estava sent excel·lent.

El jove rest de Murla va signar tres jocs d’autèntic mestre, dos des del dau i un altre al rest. El seu repertori en estos parcials que van decantar la semifinal va ser infinit. Sempre va escollir la millor opció, a més perfectament executada. Esment especial mereixen les pilotades picades en la muralla que van acabar en la careta, on ni Santi en primera instància ni Genovés II en segona van poder restar per estar traçades amb esquadra i cartabó.

Amb 50 per 35 en el marcador, Genovés Ii i Santi van fer un intent de capgirar la situació i van disposar de val en un dels parcials més llargs de la vesprada, que novament va caure del costat de Giner i Conillet. Ara sí, la diferència ja era massa i la confiança dels que anaven per davant, absoluta. La partida va acabar a continuació en un joc net.

De la Vega, rei del frontó

Entre les tres parets, De la Vega és el rei. Vigent campió del Trofeu Diputació de València de frontó, el d’Almussafes va estrenar-se ahir en una nova edició de la modalitat que domina més que ningú. Amb tres títols en tres participacions, el de la Ribera Baixa no va deixar passar l’oportunitat per tornar a sumar altre triomf en el frontó. Quart de Poblet va acollir el debut del rest de 22 anys que forma enguany amb un dels veïns quartans més il·lustres en la disciplina de joc indirecte, Adrián.

El coneixement del davanter de Quart de Poblet, més el domini que imprimeix De la Vega en la pilota de tec, va ser una llosa per a Pere Roc II i Roberto, tot i que esta parella va lluitar per impedir-ho. El resultat final va ser de 41-19. Una diferència que va començar a establir-se des de l’inici quan l’almussafenc i Adrián van apoderar-se dels primers nou tantejos. A partir d’ací, l’equip de De la Vega va augmentar la distància al marcador a poc a poc.