Es jugaran fins a tres jornades de finals entre el divendres i el diumenge, obrint el programa la partida dels juvenils a les 18 hores del divendres 30 de juliol, que protagonitzaran els joves jugadors de les escoles d’Almassora i Vinalesa. A continuació es jugarà la final de tercera B entre Egyptrailer Riba-roja E i Orba.

Ja el dissabte 31 de juliol comptarem amb dues finals, la primera d’elles corresponent a la quarta categoria B, amb el Caixa Popular Manises B i l’Industa Moncada D com a protagonistes. Mentre que a les 18 hores tindrà lloc la gran final de la màxima categoria, en la qual Riba-roja, on destaquen Mario i Jesus Manuel, defensarà el títol guanyat en el 2020. Enguany el seu rival serà la formació d’Onda, que compta amb Diego, Álvaro, Paco, Pedro i Jose Luis. El club de la Plana es va proclamar campió en la primera edició del torneig, en el 2014. Precisament davant Riba-roja, de manera que aquesta serà una partida en la qual els dos equips ho donaran tot per a superar-se en l’històric. I per a igualar al club de Faura, que compta amb dos títols al seu palmarès.

Les tres finals restants es disputaran en la sessió matinal del diumenge. A les 9:30 hores aplegarà la partida de quarta A, amb altre equip del club de Riba-roja lluitant pel títol, l’Odòntica Riba-roja D, en aquest cas davant el Trinquet de Torrent C. A continuació repetirem clubs finalistes, ara en la final de la divisió de plata, on les entitats de l’Horta i del Camp de Túria tornaran a enfrontar-se. Les formacions que es jugaran la copa de segona seran el Trinquet de Torrent A i Arq. Facundo Riba-roja B. Tancarà la competició d’enguany la final de tercera, amb Alberic i Massamagrell A jugant-se la copa de campions en la divisió de bronze.