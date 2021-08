Faltó gol. Y ya son tres partidos seguidos sin anotar. No sirvió de nada que estuviera Roberto Soldado, goleador de profesión, sobre el verde. Los granotas no han sido capaz de marcar en los últimos 270 minutos. A cero se quedó el luminoso ante Villarreal, Valencia CF y ahora Southampton. Pero esta mala racha goleadora no preocupa de momento al vestuario. Así lo confirmó, tras acabar el partido, Melero.

«Creo que afortunadamente es una cosa que el equipo tiene. Creo que se ha demostrado en las últimas temporadas. Mantenemos muchos jugadores que han metido muchos goles y lo importante es estar en el partido. Estoy seguro de que los goles llegarán. Trabajar, ponernos al 100% y llegar de la mejor forma a Cádiz», afirmó el centrocampista granota.

A su vez, Melero reconoció que pese a la derrota, el partido sirvió para sumar minutos y mejorar el rendimiento físico de la plantilla. «Todos los partidos lo primordial es llegar en la mejor forma posible al primer partido y hoy ha sido un partido de una exigencia muy alta. Tenemos otro partido pasado mañana, el sábado otro y espero que el día del Cádiz se vea a un equipo que está casi al cien por cien», indicó. De momento el equipo tiene que pensar en Alavés y Elche, sus últimos dos rivales de pretemporada.