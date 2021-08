Messi hunde al fútbol español

Los fanáticos del fútbol no siempre coinciden con los entusiastas de los documentales sobre países deprimidos. En cualquier incursión en imágenes en dichas geografías, no faltará un niño que corretea con una camiseta azulgrana que lleva el dorsal número diez y el añadido innecesario de Messi. Por tanto, la pérdida del símbolo no solo castiga al club que lo cobija, sino que hunde al fútbol español en su conjunto.