Ureña roza el diploma olímpico

El alicantino Jorge Ureña culminó su primer decatlón olímpico en el noveno puesto con su mejor marca personal (8.322 puntos) en un concurso ganado por el canadiense Damian Warner con 9.018, nuevo récord olímpico.

El atleta de Onil había terminado octavo el primer día con 4.310 puntos después de correr los 100 metros en 10.66, saltar 7,30 en longitud, lanzar el peso a 13,97 metros, alzarse cobre 2,05 en altura y correr los 400 metros en 48.00 segundos. Ayer reanudó la combinada con una marca de 14.13 en 110 metros vallas y continuó con 43,70 en disco (marca personal); 4,90 en pértiga (marca del año); 55,82 en jabalina para cerrar con 4:27.82 en la carrera de 1.500 metros (marca del año). «Estoy contento, lo he luchado hasta el final y lo he disfrutado muchísimo. Es verdad que me he quedado con la miel en los labios».

A las 7:00 horas del sábado en Sapporo, las 00:00 horas de la noche del viernes al sábado en España arrancará el maratón olímpico femenino donde una valenciana, Laura Méndez hará historia al convertirse en la primera maratoniana olímpica de la Comunitat Valenciana. La de Almussafes afronta el segundo maratón de su vida. En el primero, el NN Mission Maratón celebrado en Holanda lograba la marca mínima que le daba la plaza para Tokio: 2:29:28. Junto a Marta Galimay y Elena Loyo, la valenciana forma el equipo español.

La jornada de hoy viernes deparará en el Estadio Olímpico también una emocionante final de los 5000 m. en la que el murciano Mohamed Katir aspira al podio (14.00 h.) Mientras, Marta Pérez compite en la femenina de 1.500 m. (14.50 horas).