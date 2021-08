Oliva tornarà a viure el millor raspall amb la celebració del Trofeu Gregori Maians – Gran Premi Savipecho de raspall. Després d’un any d’absència a causa de la pandèmia, el trinquet de la localitat de la Safor tornarà a acollir completament el tradicional torneig d’estiu entre els dies 20 i 28 d’agost. El dia 20 d’agost tindrà lloc la primera semifinal amb un dels pilotaris locals. Salelles II formarà amb Tonet IV. A l’altre costat estarà altra formació de categoria composta per Moltó i Seve. El cartell de la final es completarà el dia 24 d’agost, amb altre oliver en joc. Brisca lluitarà per la classificació amb Vercher davant Ian i Canari. El títol es decidirà el dia 28 d’agost amb un tribut previ.

Tota esta festa s’arrodonirà amb un homenatge a la primera gran figura del raspall, Malonda I. El d’Oliva va ser una de les estreles de la modalitat entre els anys cinquanta, seixanta i setanta i un dels grans artífexs de la revolució en la raspada.