Despega la temporada levantinista

Con dos caras nuevas como son las de Soldado y Franquesa -al final pudieron ser inscritos tras el acuerdo de LaLiga con CVC- levanta hoy el telón el Levante UD de una nueva temporada. Será la quinta consecutiva en la máxima categoría del fútbol español y hay que hacer hincapié en ello por dos motivos. El primero es el mérito que tiene mantenerse en la elite y el segundo es recordar que ese vuelve a ser el objetivo prioritario. Soñar es fantástico y propio del mundo del fútbol, pero conviene no distorsionar la realidad aunque el mensaje sea ambicioso. Por números el Levante vuelve a estar sobre el papel entre los equipos que luchan por eludir el descenso y eso hace que tenga un mérito especial lo logrado la pasada campaña con una salvación holgada y un ilusionante periplo copero hasta semifinales.

Pese a ello, Quico Catalán en aquella rueda de prensa que hizo en el Ciutat de València de balance del curso 20/21 dejó entrever su malestar por el hecho de que el equipo hubiese dejado escapar oportunidades que tuvo el pasado curso. Más que malestar la palabra correcta sería exigencia. En un momento determinado de la temporada el equipo pudo luchar por intentar regresar a Europa, pero se cayó con todo.

Tras el KO copero ante el Athletic Club el bajón fue tal que el equipo ató la permanencia con dos triunfos por la mínima ante Valencia y Eibar, pero cerró el curso encadenando ocho jornadas sin ganar.

Ahora todo ha cambiado. Al margen de las caras nuevas -el atacante valenciano tiene más opciones que el lateral catalán de estar en el primer once, pero su presencia no está asegurada- la principal diferencia estriba en que se han recuperado efectivos. Con la única baja del último lesionado, Sergio Postigo, Paco López va a tener que dejar artillería pesada en el banquillo de inicio. No caben Bardhi, Campaña, Melero y Radoja en un mismo once, y a eso se añadirán las elecciones bajo palos y en punta de lanza. Benditos ‘problemas’.

Sombras y luces

El equipo en pretemporada ha dejado sombras y luces, pero aunque las sensaciones son importantes, los resultados en pretemporada valen de poco. De hecho los periodos precompetitivos han dejado de ser tiempo para «cargar las baterías» o «acumular el trabajo físico que después emplearás durante toda la temporada». Desde un punto de vista condicional y diría que casi integral esos son conceptos desterrados hace tiempo ya. La pretemporada es un periodo de tiempo en el que te preparas para llegar de la mejor manera a la competición, que empieza hoy. La última prueba previa fue el ‘Festa d’Elx’ donde el equipo compitió bien, pero cuando hay que competir es hoy.

Por parte cadista son bajas confirmadas las de Garrido, Quezada, José Mari, Santiago Arzamendia y Alexánder Mesa para el que será el primer partido oficial en su estadio bajo la denominación de ‘Nuevo Mirandilla’ (antes Ramón de Carranza), un recinto en el que atendiendo a la normativa vigente se podrán dar cita el 40% de los espectadores de su aforo total, lo que equivale a alrededor de 8.000 personas in situ.