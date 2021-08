Paco López, técnico granota, se congratuló del hecho de iniciar la temporada con público en los estadios, aunque sea con un aforo parcial: «Es una gran noticia que volvamos a ver público en los estadios».

El técnico del Levante no tuvo reparos a la hora de elogiar al Cádiz, un rival al que el Levante fue incapaz de ganar la pasada campaña (dos empates) en LaLiga: «Mañana nos enfrentamos a un equipo que nos puso las cosas muy complicadas el año pasado. Es un equipo muy ordenado, que aprovechan muy bien las contras. Tendremos que hacer las cosas muy bien».

Paco, en su línea de prudencia habitual, habló de ser competitivos como objetivo global y tiro de un discurso ‘Cholista’: «El objetivo es ser tremendamente competitivos, ambiciosos, cada semana, cada partido. Ser muy exigentes en el día a día, aprender del pasado. Haciendo eso iremos sumando puntos y puntos, y al final dependiendo de tantos factores tendremos la posición que seguramente merezcamos».

Por último, en referencia a Pepelu, el técnico ha asegurado que no está inscrito porque ha pedido salir: «No va a estar porque está en negociaciones con el club, ha pedido salir». Por contra los que sí estarán en la lista de convocados y están inscritos serán otros futbolistas que pueden salir como Hernani.

Consultado sobre el nivel de la plantilla que le ha quedado y el número de futbolistas, abrió la posibilidad a cambios aún: «La plantilla es la que tenemos. Yo siempre digo que una vez la tenemos es la mejor, la que queremos y hay que ir a sacar el máximo rendimiento. La situación ideal no era tener 31 jugadores pero las circunstancias nos han obligado a eso y a no poder hacer más fichajes. Y una vez se cierre el mercado, que aún está abierto, la plantilla que nos quede será la mejor; el mercado está abierto y mientras esté abierto puede pasar de todo, pero si no hay salidas va a ser difícil entrar, pero tenemos que estar preparador. Porque tenemos jugadores que son muy apetecibles».

El técnico granota confirmó que todos los futbolistas han sido inscritos, si bien matizó que en el caso de Cárdenas «en principio se va a inscribir como ficha del filial».