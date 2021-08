El campeón de la Europa League regresa a la Cerámica. El equipo de Emery tendrá a su lado a nueve mil seguidores, dentro de un paulatino retorno de la afición a las gradas. Para el encuentro solo restan las bajas de Dani Parejo y Samu Chukwueze, además de Pau, este último disfrutando de sus merecidas vacaciones tras su larga temporada con Eurocopa, Juegos Olímpicos y Supercopa.

El once titular no diferirá demasiado del que disputó la final en Belfast el pasado miércoles, salvo la más que probable entrada del central argelino Mandi por Pau, formando tándem con Albiol. Otra decisión que deberá tomar el técnico es el titular de la portería. ¿Asenjo o Rulli? El argentino ya estará ahora al cien por cien para pelear con el palentino por un puesto en el once. Asenjo viene de una magnífica actuación ante el Chelsea y de portar la etiqueta de titular en LaLiga la temporada pasada, mientras que Rulli fue uno de los héroes de Gdansk.