Después de las palabras motivadoras de Joan Peñarroya, el grupo estrechó el círculo para unir sus manos al grito de «!un, dos tres, Valencia!». Así arrancó, ayer tarde, los entrenamientos colectivos sobre la pista Valencia Basket, con la presencia de ocho de los doce profesionales de su plantilla, entre ellos, los fichajes Jasiel Rivero y Neno Dimitrijevic. Lo hizo, a la espera de que el lunes se incorporen los olímpicos con Eslovenia Mike Tobey y Klemen Prepelic, dos días después el español Víctor Claver... y cruzando los dedos porque la evolución del tobillo de Xabier López-Arostegui sea mejor de la experimentada hasta hoy desde que se lesionó en un entrenamiento posterior el partido de la Selección contra Japón en Tokio.

La lesión de López-Arostegui es, a día de hoy, la principal preocupación de Joan Peñarroya. Una de esas «situaciones» que, sin nombrarla, condicionan que nunca pueda darse totalmente por cerrada una plantilla a más de tres semanas vista del comienzo de la competición oficial. Preguntado en qué posiciones -exteriores o interiores- podría mejorarse el ‘roster’ con un último fichaje que, a día de hoy, el club no contempla, Peñarroya responde: «Hemos hablado de una plantilla de 12, que es la que tenemos ahora. Pero en nuestro deporte, por como están montadas las competiciones ahora, lo de plantillas cerradas no existe. Hay que estar con los ojos en el mercado, muy abiertos a todo, se juntan muchas situaciones. Yo no creo ni en lo de plantillas cerradas ni en lo de que ‘seguro que en noviembre fichamos un jugador’. Ni me planteo ahora qué guinda le puedo venir mejor al equipo. Se trata de trabajar, de conocernos. Evidentemente, los equipos siempre se pueden mejorar, pero a nosotros lo que nos toca a ahora es sacar el máximo rendimiento del grupo».

El de Tarrassa está «contento» y «con ganas de empezar a trabajar» con un grupo que ve listo para «luchar por todo»: Supercopa, Liga Endesa, Copa del Rey y EuroCup. «Ya dije que sabemos quiénes somos y que tendremos que luchar por todos. No porque se refuercen Partizan, Virtus, Joventut o el que sea, sino porque hemos hecho un buen grupo y por el buen equipo que hemos de construir a partir de ahora. Estamos en una época de conocernos y construir», valora. El técnico está convencido de la calidad del plantel y de los cuatro refuerzos. «Son jugadores contrastados, conocen la Liga y han demostrado su capacidad en las últimas temporadas. Los cuatro vienen con ganas de hacerlo bien, hay una mezcla de juventud y veteranía. Todo eso, más las virtudes de los ocho que ya estaban, y más los jóvenes», argumenta el entrenador.

Dubljevic, Van Rossom, Labeyrie, Hermannsson, Pradilla y Puerto, así como los fichajes Dimitrijevic y Rivero se pusieron manos a la obra con los jóvenes del filial Guillem Ferrando, Millán Jiménez, Álex Bellver, Rafa Vila y Gonzalo Bressan.

Por otra parte, este martes el foco de VBC se centra en la presentación de Jasiel Rivero en Nàquera (11:30 h) y en el sorteo de la Supercopa (12:00 h), con Madrid o Barça como posible rival.