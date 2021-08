Ricardo Ten tendrá la oportunidad en Japón de ganar una medalla olímpica en ciclismo, el deporte en el que dio sus «primeros pasos» antes y después del drama que cambió su vida a los ocho años. Un accidente con un cable de alta tensión. «El deporte para mí lo ha sido todo, me ha hecho sentirme uno más con mis compañeros, con mis amigos. Y el ciclismo en sí... Desde muy pequeño ya iba con la bicicleta. Cuando sufrí el accidente supuso también un trauma. Lo único que me importaba era si volvería a ir en bicicleta y ver que, si lo había conseguido, podría lograr cualquier cosa que me propusiera», dice a la Federación Española de Ciclismo.

Los sueños de niño de Ricardo Ten descansan ya en Tokio, donde este martes voló con el equipo de ciclismo adaptado español a la gran cita deportiva. «Volver a reencontrarme con un metal en unos Juegos sería algo increíble, es el sueño de cualquier deportista», dice en declaraciones al Levante UD, embajador del proyecto Di_.Capacidad. Desde que se subió a la bicicleta a alto nivel, el valenciano ha cosechado éxitos en Mundiales y Europeos. En junio se proclamó campeón del mundo contra el cronómetro.

Tras 20 años compitiendo al máximo en natación, deporte en el que logró siete medallas paralímpicas -tres oros, una plata y tres bronces- en cinco Juegos consecutivos, «después de Rio 2016», Ten empezó a tener «claro» que su carrera como nadador «había llegado a su fin». El hecho de competir con la bicicleta en una paralimpiada por primera vez le hace «especial ilusión». En Tokio, sus grandes opciones de medalla pasan por la persecución individual en pista (MC1) del jueves 26 y por la crono individual de ruta (MC1) del martes 31. Antes, Ten compartirá con la nadadora Michelle Alonso el orgullo de ser los abanderados españoles.