Tots els ulls estaran mirant hui el que passe a Atzeneta del Maestrat. I ho faran perquè hi ha molt en joc. El resultat amb el qual concloga l’enfrontament de Genovés II i Tonet IV davant De la Vega i Adrián de Quart de Poblet determinarà el futur més pròxim del XVI Trofeu Diputació de València de Frontó. Els de la Costera han de guanyar per a continuar en la lluita pel títol, mentre que el triomf de la parella comandada pel d’Almussafes tancaria el cartell de la final amb José Salvador i Álex de Paterna. Així mateix, Puchol II i Bueno també estaran pendents del resultat amb la necessitat que vencen els genovesins, però que tampoc puntuen els seus contrincants.

Es tracta d’un duel clau de cara a la classificació per a la final. Les opcions de Genovés II i Tonet IV depenen d’obtenir la victòria a la comarca de l’Alcalatén. Tot el que no siga sumar els dos punts, deixaria als costeruts sense possibilitats matemàtiques d’accedir als llocs classificatoris. Només els dos primers de la fase regular passen a la gran final on es resoldrà l’equip campió. Els del Genovés se situen en el tercer lloc amb dues unitats i amb dues partides més per davant, contant amb la d’Atzeneta del Maestrat.

Per la seua part, De la Vega i Adrián de Quart acumulen quatre punts. Esta parella marca el límit classificatori en la segona posició al tauler, amb dues partides d’antelació amb la de hui. Les dues unitats significarien que els seus contrincants al frontó atzenetí ja no podrien abastir-los. Ni tan sols si Genovés II i Tonet IV arribaren als 32 tantejos, fet que els atorgaria un punt.

La victòria de De la Vega i Adrián de Quart també serviria perquè José Salvador i Álex de Paterna es classificaren automàticament a la final i respirarien en l’últim duel particular de la fase regular que enfronta a estes dues parelles. Actualment, els líders del tauler amb sis unitats no tenen garantida la plaça en la final, tot i que la freguen amb els dits. Això si, a la jornada anterior van evitar que Puchol II i Bueno els puguen superar.

En el cas dels de l’Horta Nord, quarts amb dos punts i amb un duel per jugar, necessiten que el triomf recaiga en Genovés II i Tonet IV per seguir somiant amb la final, encara que no només això. Si De la Vega i Adrián superen la barrera dels 31 tantejos, Puchol II i Bueno quedarien fora d’esta batalla, ja que la formació del d’Almussafes acumularia altra unitat, cinc en total. Amb dos punts més en joc, el de Vinalesa i el de Meliana disputarien l’última partida sense res en joc.