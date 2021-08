Una veintena de niños y niñas de Cedrillas (Teruel) se acercan a la mesa donde un monitor les ayuda a fabricar su propia pelota para jugar en el trinquete del pueblo. Los trinquetes de Teruel, o de Soria, o de Iparralde no son como los valencianos pero así se denomina a cualquier espacio cerrado donde se practica el juego de pelota. Los hay a montones en los pueblos semiabandonados de las diferentes comarcas de Teruel. Esos niños de Cedrillas, algunos de ellos acompañados de sus padres, conocerán por primera vez el deporte que sus abuelos y bisabuelos practicaron antes de emigrar a tierras del viejo Reino. Aprenden a elaborar artesanalmente su propia pelota y tengo para mi que ese será uno de sus juguetes favoritos. Ha sido realizado por sus manos; unas manos que acariciarán el fino cuero y el juego de pelota ya no será un intruso ajeno a las aficiones y a los ídolos que la televisión machaconamente les impone. Ese gesto de fabricar su propia pelota encierra un mensaje sentimental profundo y espero que la idea de los Amigos de los Trinquetes de Teruel sea considerada de interés pedagógico. No basta con jugar un rato y una clase teórica. Hay algo poético, irresistiblemente atractivo en ver realizar una obra con tus propias manos.

Algo semejante ocurre en Allepuz, el segundo de los pueblos que recorre la asociación en su empeño de recuperar este juego que es deporte en las tierras turolenses. Otra vez son los niños y niñas los que elevan la moral de estos poetas de la identidad. Lo tenía como uno de los puntos esenciales en su programa de actividades pero vivirlo en directo, acompañar la ilusión de los chavales no tiene precio. Esta vez han preparado una medalla conmemorativa. Unos días antes muchos han visitado Cella donde se ha anunciado nada más y nada menos que Titín III. Se trata de aunar esfuerzos, de juntar voluntades.

La próxima cita será en Tronchón, en el Maestrazgo, frontera con el viejo Reino de Valencia. Un vídeo en Youtube nos mostrará los encantos y la densa historia de esta población que hoy apenas alcanza el centenar de habitantes. En un momento determinado el presentador y conductor del video nos mostrará sus habilidades con el juego de pelota en el trinquete, en los bajos del Ayuntamiento, como en tierras vasco navarras con sus arkupes. Seguro que no faltarán los niños y niñas que competirán por fabricar la mejor de las pelotas de cuero. La Asociación no para: proponen a Mora de Rubielos otra jornada divulgativa. Apenas llevan dos meses desde que parieron la idea y Rafa García, de Gaibiel, un entusiasta jugador de todas las modalidades, promotor del proyecto, muestra su alegría: «Todo está saliendo a la perfección. El siguiente paso, tras la legalización de la Asociación es el de crear una escuela permanente donde los niños y niñas turolenses puedan conocer y practicar este deporte. En 2022 consolidaremos un circuito divulgativo con diversas sedes si bien Cedrillas, sede de la Fundación Tervalis, que promociona el proyecto, será el centro neurálgico de este movimiento que tanta respuesta mediática está aportando. Hemos tocado la fibra sensible de las gentes que quieren dar visibilidad a sus pueblos y el viejo juego de pelota puede conseguirlo… Queremos que cada pueblo turolense se conciencie de que vale la pena recuperar la actividad de estos recintos…»

Y nada mejor que los niños sean artesanos del futuro al fabricar las pelotas de cuero.