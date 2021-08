Ricardo Ten sabe de sobra lo que es una inauguración de unos Juegos Paralímpicos. No en vano, ha disputado cinco, nada menos. Ninguna tendrá nada que ver con la de esta noche, cuando salga al estadio Olímpico de Tokio enarbolando la bandera de España, encabezando, junto a la nadadora canaria Michelle Alonso, la delegación de 142 deportistas nacionales que de disponen a vivir dos de las semanas más emocionantes de sus vidas. Ricardo Ten adelantó su viaje a Japón para aclimatarse lo mejor posible al nuevo horario. Además, es el único de los valencianos que no está en la Villa Olímpica, sino en Izu, cerca del Monte Fuji y a 82 kilómetros de la capital nipona, donde se celebran las pruebas de ciclismo en pista. El valenciano es una de las grandes esperanzas de medalla del Proyecto FER y, de conseguirla, sería un hito, además, ya que todas las preseas que ha conseguido en juegos anteriores las ha logrado nadando en la piscina.

¿Cómo estás viviendo las horas previas a ser el abanderado de la delegación española en unos Juegos Paralímpicos?

Ya queda poco para empezar y sí, la verdad, estoy con ganas y nervioso por la inauguración. Es un premio, un regalo. Va a ser un momento muy especial y espero disfrutarlo mucho porque no se me va a olvidar en la vida.

Va a ser tu sexta inauguración de unos Juegos Paralímpicos

He tenido la suerte de vivir cinco inauguraciones y es un momento muy especial. Es cuando te das cuenta de que estás en los Juegos, ves a tus compañeros y te das cuenta de que ya va en serio, que estás en una cita tan especial como unos Juegos Paralímpicos. Va a ser muy emotivo.

Y ahora estás lejos de la Villa Paralímpica, a unos 80 kilómetros de Tokio

Ahora mismo estoy en Izu, en un hotel cerca del velódromo donde se disputa la modalidad de pista. Más tarde nos cambiaremos de nuevo de hotel para disputar la ruta en Fuji. Tener que desplazarme hasta Tokio para la inauguración sé que va a ser una paliza para el cuerpo, es un viaje muy largo, pero mi mente lo va a gradecer. Llevo aquí va ya varios días con la misma rutina de hotel-entrenamiento-hotel. A pesar del cansancio que le puede suponer al cuerpo, de que es un viaje largo, emocionalmente creo que me a sentar muy bien, y más por ser el abanderado y poder vivir un momento tan bonito.

A nivel deportivo, ¿qué sensaciones tienes?

Tengo muchas ganas de que empiece todo. Son cinco años ya preparando esta gran cita, con una gran incertidumbre estos últimos años y tengo muchas ganas de competir. A nivel deportivo estoy muy bien. Vinimos con tiempo para adaptarnos al horario y mi cuerpo ha respondido perfectamente, me he adaptado mucho antes de lo que yo mismo esperaba así que estoy muy contento. En cuanto a los entrenamientos previos, estoy también muy satisfecho con cómo están saliendo las cosas, me encuentro muy cómodo en el velódromo, estoy rodando con las sensaciones y tiempos que estaba previsto y tengo con muchas ganas de que empiece la competición. Son varios años preparándome y voy a darlo todo.

El reto se inicia en el velódromo

Desde mañana, miércoles 25, al sábado 28 se disputarán las medallas que reparte el ciclismo en el velódromo de Izu, con claras opciones para España. El abanderado español, Ricardo Ten (MC1), deposita gran parte de sus esperanzas en la prueba de persecución (jueves, 04:00 h), disciplina de la que fue campeón mundial en 2019. Ten también concurrirá en el kilómetro contra el reloj. Otra de las grandes opciones residirá en el trío de velocidad por equipos (Ricardo Ten, Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello) el sábado 28. Las grandes posibilidades de Ten pasarán a la carretera para luchar en la ‘crono’ individual de la madrugada del martes 31.