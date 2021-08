Ja està configurada la pròxima edició de la Copa Diputació de València - Caixa Popular, l’altre gran campionat per equips de la pilota professional juntament amb la Lliga que té com a principal element diferenciador la configuració dels equips per parelles.

El format és el ja conegut que es va establir fa algunes temporades i que no varia la seua bona acollida entre el públic i els participants. Així les coses, en cada modalitat participaran huit equips que han estat distribuïts en dos grups. En la modalitat de raspall, el Grup A el componen Salelles II i Tonet IV (equip del Genovés); Vercher i Raúl (Xàbia); Badenes i Canari (Xeraco); Marrahí i Sanchis (Castelló). I en el Grup B estaran Vicent i Lorja (Sueca); Moltó i Roberto (Barxeta); Ian i Brisca (Oliva; Iván i Seve (Ontinyent).

En la competició per dalt corda, en el Grup A jugaran Soro III i Jesús (Benidorm); De la Vega i Javi (Almussafes); José Salvador i Tomàs II (Vila-real; Marc i Pere (Montserrat). I en el Grup B estaran Puchol II i Carlos (La Pobla de Vallbona); Genovés II i Nacho (Murla); Pere Roc II i Félix (Dénia); Giner i Santi (Pedreguer).

En cada competició es completarà primer una fase regular de sis jornades amb un total de 24 partides. La de raspall començarà el 4 de setembre a la Llosa de Ranes i la d’escala i corda el dia 10 a Vila-real. En acabar, els dos millors equips de cada grup accediran a les semifinals mentre que les finals es jugaran a la Llosa de Ranes -raspall- i la Pobla de Vallbona els dies 6 i 13 de novembre.

En altre ordre de coses, Marc i Salva van superar ahir per 60-40 a Pere Roc II i Álvaro en la segona semifinal del Trofeu Diputació de Castelló disputada al trinquet de Borriol. En la modalitat de raspall, hui es juga a Oliva la segona semifinal del Trofeu Gregori Maians.