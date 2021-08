La Armada valenciana de 16 deportistas en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 ya está en marcha, y desde el primer día se ha mostrado de lo más competitiva, especialmente en la piscina, donde de los tres nadadores, David Levecq logró colarse en una final en los 50 libre, modalidad que no es su especialidad. Esta final y el diploma conseguido fueron lo mejor del estreno de la delegación valenciana en los Juegos, en una jornada en la que llovieron las dos primeras medallas para la representación española, dos platas también en la piscina.

Ha sido en el Tokio Aquatics Centre, donde José Antonio Marí, David Levecq y Ariadna Edo se lanzaron a la piscina en sus primeras pruebas. En ninguno de los tres casos se trataba de sus grandes especialidades y en todos los casos lo afrontaban como una primera toma de contacto con la enorme piscina nipona.

El mejor resultado llegó por parte de David Levecq, quien consiguió colarse en la final de la prueba de 50m libres con un tiempo de 25.00. Al meterse en la final cumplía uno de sus objetivos, aunque ahí tuvo pocas opciones y acabó octavo. «Me quedo con un sabor agridulce porque esperaba superar la marca de la jornada matinal y no ha podido ser, me he quedado a centésimas y me queda esa espinita. De todas formas, estoy contento porque mi objetivo principal era estar en la final y lo he conseguido. Me quedo con buenas sensaciones para el resto de pruebas, especialmente para el 100 m mariposa que es la que más he preparado».

El primero en saltar a la pileta japonesa fue José Antonio Marí, que al igual que Ariadna Edo quedaron fuera de los mejores tiempos que daban acceso a las finales de la sesión vespertina.

La segunda jornada será de descanso para los nadadores valencianos a excepción de Ariadna Edo, que se lanzará al agua en los 100m espalda.

La hora de Ricardo Ten

La primera medalla de la delegación valenciano podría caer esta misma mañana. A las 8.00 hora española, Ricardo Ten, día y medio después de haber sido el abanderado del equipo español en la ceremonia inaugural, junto a la nadadora Michelle Alonso, saltará al velódromo para tratar de convertirse en campeón paralímpico, pero ahora en ciclismo. Sería su octava medalla, tras las siete que se colgó en el cuello como nadador. Esta mañana afronta su prueba fetiche, la persecución individual de 3 kilómetros. Si bien es cierto que podría conseguir alguna más en ruta, la de hoy se da por segura entre la delegación española. No en vano, ha sido Campeón del Mundo en esta modalidad en dos ocasiones, en los 2018 y 2019. Además de la prueba de hoy, mañana tendrá otra oportunidad en la prueba del kilómetro.

Kim López defiende corona

«Tengo muchas ganas de empezar ya a competir en estos Juegos Paralímpicos porque creo que he llegado en mi mejor forma. Tengo confianza, vengo con los deberes hechos y ahora hay que tocar madera y que salga». Así de seguro se muestra Kim López antes de la final directa de peso del sábado (2:30 horas en España), en la que es una de las esperanzas más claras de medalla, a pesar de la lesión con la que convive el valenciano. «Mi objetivo es, claramente, defender el título. Lo que pasa es que estamos en unos Juegos Paralímpicos. Aquí hay muchísimo nivel y la motivación por parte de todos es enorme. Para sacar medalla hay que darlo todo», añade esperando que la motivación pueda a la presión: «Tengo una motivación enorme desde que acabaron los Juegos de Río».