Les seleccions sub15, sub17 i sub18 femenina i masculina estan pensant en el Campionat d’Europa de joves i des d’aquesta setmana ja estan entrenant en les instal·lacions de Tavernes Blanques i Massamagrell.

L’objectiu dels entrenaments, que s’allargaran fins a la setmana que ve, és que tant Vicent Molines, seleccionador valencià, com Ana Belén Giner, ajudant del seleccionador acaben de conformar el grup de 10 jugadores i 11 jugadors que viatjaran a Holanda per a disputar l’Europeu del 22 al 24 d’octubre. Una trentena de jugadors i jugadores de les tres categories formen part d’aquests entrenaments que combinen les modalitats de joc internacional, llargues i one wall, en les diferents categories i diferents horaris. Els entrenaments van començar el dilluns i van continuar el dimecres, per seguir hui divendres i ja la setmana que ve, quan es tancaran. La decisió, la setmana que ve.

El cos tècnic de la selecció decidirà la setmana que ve quines i quins jugadors seran els que representaran a la pilota valenciana a l’Europeu dels Països Baixos. Una decisió que durant els entrenaments va agafant forma però que es farà pública una vegada finalitzen totes les sessions.

24 clubs representats

Els jugadors i jugadores convocats provenen de 24 clubs, com Alcàntera-Càrcer, Algimia, Alqueria d’Asnar, Beniarbeig-El Verger, Bicorp, Borbotó, Carlet-Volea, Castelló, Faura, Laguar, Llosa de Ranes, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Montserrat, Onda, Petrer, Pobla Vallbona, Quatretonda, Riba-roja, Sella, Tavernes Blanques i Xeraco.

Confiança en les mesures de seguretat

Vicent Molines ha afirmat que confia en què el fet d’haver situat la competició europea al mes d’octubre permeta que es realitze amb normalitat i amb tots els jugadors i jugadores vacunats. El seleccionador ha agraït el treball de la CIJB, que va decidi r programar l’Europeu a octubre per tal de facilitar l’evolució de les vacunacions, no només del combinat valencià, sinó de tots els participants.